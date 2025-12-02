"Spēlmaņu balvas" pasniegšanas ceremonija
Pastiepies jau krietni garāks par mammu - re, kā paaudzies aktrises Maijas Doveikas dēls
Nesen notikušajā "Spēlmaņu nakts" apbalvošanas ceremonijā nominācijā "Gada labākā aktrise" balvu saņēma Maija Doveika par Blanšas lomu Latvijas Nacionālā teātra izrādē "Ilgu tramvajs". Aktrise, gluži kā zinādama, ka saņems balvu, uz ceremoniju ieradās dīvas cienīgā vakarkleitā. Viņu pavadīja dēls Pāvils Andress Ernandess Hiraldi.
Saņēmusi balvu kā gada labākā aktrise, Maija Doveika teica ļoti sirsnīgu un emocionālu pateicības runu: “Reizēm cerēt un gaidīt ir sāpīgi. Kad tu sēdi tur daudz reižu – šī ir septītā reize – un balvu nedabū, atslābst runu gatavošanas muskulis. Es to varu teikt par savu aktrises karjeru – tā ir brīnišķīga. Un šis vakars ir kā kaut kas vēl virs tā. Tas ir tad, kad miruši sapņi ceļas augšā un top īsti, un tādas lomas atnāk. Esmu ļoti pateicīga par šo mirkli. Es būtu laimīga arī, ja tas nepienāktu. Tad saprotiet, cik daudz vairāk tas nozīmē, ka tas ir pienācis manā dzīvē. Es pateicos visiem. Pateicos savam mīļajam dēlam, tikai tik brīnišķīgs bērns var būt mammai aktrisei, viņam ir jābūt ļoti brīnišķīgam. Ak Dievs, es jums visiem pateicos!”
Pirms vairākiem gadiem, kad aktrises Maijas Doveikas dzīve bija nonākusi strupceļā, viņa pēc daudzām spožām lomām Dailes teātrī pameta Latviju un devās uz Dienvidameriku, kur pievērsās garīgiem meklējumiem. Viņa dzīvoja Argentīnā, Čīlē, Brazīlijā un paralēli garīgajiem meklējumiem pilnveidoja aktiermeistarību. Tajā laikā aktrise rada arī piepildījumu personiskajā dzīvē – apprecējās ar čīliešu mūziķi Migelu Ernandesu Hiraldi un pasaulē nāca abu dēls Pāvils Andress.
"Spēlmaņu nakts 2025" ballīte
Pasākuma saviesīgā daļa pēc "Spēlmaņu nakts 2025" balvu pasniegšanas ceremonijas Dailes teātrī.
Dēls aktrisi pavadīja uz ceremoniju un neslēpa aizkustinājuma asaras par mammas sirsnīgo uzrunu. Pāvils Andress mācās 9. klasē, esot mammas lielākais atbalsts. Augumā jau pastiepies garāks par mammu. Maija ar dēlu prāto, ka Pāvils jau ir 1,85 metrus garš. “Iepriekš abi esam bijuši uz "Lielā Kristapa" ceremoniju. Mamma toreiz balvu nedabūja, tad abi ar dēlu bijām mazliet bēdīgi. Bet uz "Spēlmaņu nakti" kopā nākam pirmo reizi,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāstīja Maija Doveika.
Priecājoties par savu pieaugušo dēlu, Doveika atzina, ka būt mammai ir tā vislielākā laime: “Kas ir viena balva, divas vai trīs... ja tu tajā pašā laikā vari būt dziļi skumjš un vientuļš cilvēks, bet bērni – tā ir vislielākā dzīves vērtība, kas neļauj mums būt skumjiem.”