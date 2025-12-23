Filma "Santa Klauss" katru gadu svētkos skatāma arī Latvijas TV kanālos.
Kino
Šodien 06:39
Tims Alens un gandrīz notikušais arests: pārsteidzoši fakti par filmu “Santa Klauss”
Filma "Santa Klauss" (1994) ir viena no visu laiku populārākajām Ziemassvētku filmām, kas kļuvusi par iecienītu klasiku, taču tās vērienīgā popularitāte nebūt nebija gaidīta.
"Santa Klauss" stāsta par Skotu Kelvinu, parastu cilvēku, kurš nejaušības pēc kļūst par Ziemassvētku vecīti. Kad īstais Santa Klauss nokrīt no viņa jumta un pazūd, Skots negribīgi pārņem viņa pienākumus, pakāpeniski pieņemot savu jauno identitāti kā Santa. Filmā tiek attēlots ne tikai Skota fiziskais pārvēršanās process (iekļaujot komisku svara pieaugumu un bārdu), bet arī emocionālā transformācija par rūpīgu tēvu savam dēlam Čārlijam.
Apskatīsim tuvāk dažus no aizraujošākajiem faktiem par šo ikonisko filmu: