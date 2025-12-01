Aktrise Elizabete Olsena stāsta par izaicinājumiem, augot līdzās Mērijai-Keitai un Ešlijai
Aktrise Elizabete Olsena atklājusi savu mainīgo un sarežģīto bērnību, kurā dvīņu māsām Mērijai-Keitai un Ešlijai Olsenām nācies atbalstīt viņas aktrises karjeru.
Aktrise intervijā laikrakstam “The Times” savu bērnību raksturoja kā “diezgan haotisku”. “Es biju jaunākā no četriem bērniem, un mēs visi piedzimām piecu gadu laikā,” sacīja 36 gadus vecā Elizabete, stāstot par dzīvi Losandželosā, kur viņa pavadīja laiku, uzturoties filmēšanas laukumos, kamēr Mērija-Keita un Ešlija strādāja.
Elizabete sacīja, ka dažkārt palaidusi garām tipiskas bērnības pieredzes. “Tāpēc tagad, kad domāju par mierīgām vannas un pasaciņas pirms miega rutīnām, tas šķiet tik maigi un jauki, jo mums tāda nebija,” viņa skaidroja. “Man patīk būt tai draudzenei vai tantei, kura atnāk palīgā vakara rutīnā.”
Citviet intervijā “Marvel” grāvēja “Atriebēji” aktrise teica, ka “Pilna māja” zvaigznes, Mērija-Keita un Ešlija, bijušas “spiestas visu manu dzīvi skatīties manas izrādes un apmeklēt manus deju priekšnesumus”.
Kad viņai jautāja, vai vecākās māsas devušas kādus padomus, Olsena atbildēja: “Nē. Mēs vienkārši esam atbalstoša ģimene. Pēc 15 darba gadiem par to vairs īsti nav ko runāt.”
Aktrise dzimusi Džarnetei un Deividam Olsenam, kopā ar dvīņu māsām Mēriju-Keitu un Ešliju, kā arī brāli Džeimsu Trentu. Džarnete un Deivids kopš tā laika ir šķīrušies.
Neskatoties uz neparasto bērnību, Elizabete atzina, ka viņai patika būt daļai no lielas, rosīgas ģimenes.