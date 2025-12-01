Aktrise Vanesa Hadžensa laidusi pasaulē otro bērnu
Aktrise Vanesa Hadžensa ar vīru Kolu Takeru sagaidījusi pasaulē savu otro bērnu.
36 gadus vecā amerikāņu aktrise un dziedātāja jau ir dēla māte, kuru pasaulē nāca 2024. gada jūlijā. Sestdien “Vidusskolas mūzikls” zvaigzne apstiprināja, ka pasaulē nācis arī otrais bērniņš.
Nedēļas nogalē viņa “Instagram” publicēja foto, kurā redzama smaidot slimnīcas gultā un turot vīra roku. Viņa atklāja, ka mazulis ir piedzimis – taču neatklāja ne dzimumu, ne vārdu. Viņa rakstīja: “Nu… es to izdarīju. Vēl viens bērniņš! Dzemdības ir īsts piedzīvojums. Liels paldies visām mammām. Tas ir patiesi neticami, ko mūsu ķermeņi spēj!”
“Instagram” stāstos viņa paskaidroja, ka dzemdību laikā guvusi acs traumu. Viņa publicēja selfiju ar asiņainu, iekaisušu aci. Pie foto viņa pierakstīja: “Dzemdības. Bērni un plīstoši asinsvadi.”
Šī gada augustā Vanesa reti atklāti pastāstīja par savām mammas gaitām. “Balanss? Es viņu nepazīstu. Dzīve ir traka, un laiks ir ļoti vērtīgs. Esmu galējību cilvēks — pilnībā iegrimstu vienā vai otrā lietā. Laikam tas arī ir balanss, ja galējības tā var saukt.”
Viņa skaidroja, ka vecāku būšana viņai iemācījusi “piebremzēt un izbaudīt mirkli”.
Vanesa teica: “Ir tik viegli domāt par nākotni — “būšu laimīga, kad…” vai “būs vieglāk, kad…”. Bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas, kas ir tieši tavā priekšā.”