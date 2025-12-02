"X faktora" dalībnieces Lottes Eglītes mamma aizkustina ar senu stāstu
“Ja Latvijā pietrūkst popzvaigžņu, es pati tāda būšu!” Tā šosezon sacījusi 18 gadu jaunā Lotte Eglīte, kas kļuvusi par vienu no spilgtākajām "X faktora" dalībniecēm - enerģiska, bezbailīga un uz skatuves pārliecināta jauniete. Taču aiz viņas spilgtā tēla slēpjas kāds dziļš, emocionāls un līdz šim maz zināms stāsts.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Lotte ir režisora Didža Eglīša un kādreizējās Talsu rajona skaistumkonkursa uzvarētājas Evitas Eglītes (toreiz Ružas), tagad sporta pedagoģes meita. Interesanti – tajā pašā kleitā, kurā Evita 1998. gadā uzvarēja skaistumkonkursā, šogad uz "X faktora" krēslu izaicinājumu skatuves kāpa viņas meita Lotte. Un Evita savā "Facebook" profilā dalījās ar stāstu, ko līdz šim nebija pastāstījusi pat savai meitai – un tieši tas padara to vēl aizkustinošāku.
“Starp rakstnieces, konditores un bioloģes profesijām ik pa laikam iedomājos, ka gribētu būt aktrise, dejotāja un dziedātāja,” viņa raksta. Līdz 26 gadu vecumam Evita bija izmēģinājusi gan deju, gan aktierspēli – vienīgi solo dziedāšana vēl nebija bijusi pieredzēta. Tad atnāca iespēja piedalīties liela mūzikla atlasē. Viņa saņēmās drosmi, pieteicās, mācījās pie vokālās pedagoģes un apņēmīgi gatavojās. Taču atlases dienā – saskaroties ar Latvijas vadošajiem mūziķiem un perfekti dziedošām dalībniecēm – uztraukums sasniedza kulmināciju. “Kad nostājos pie mikrofona, no milzīgā uztraukuma mutē nebija siekalu un mēle bija pielipusi pie aukslējām,” Evita atceras. Mēģinājums aizgāja šķībi un sāpīgi neveikli. Žūrija viņu apstādināja, un Evita, sarkdama aiz kauna, devās prom. Taču tieši šajā brīdī viņā notika lūzums... “Izejot no Ķīpsalas halles, mani pārņēma milzīga atbrīvotība. It kā būtu aizvērta kāda dzīves nodaļa. Es mīlu dziedāt, bet uz skatuves kā solo nekad vairs nekāpu – tikai sev un savam priekam. Labāk izdarīt un kļūdīties nekā nepamēģināt,” viņa raksta. Pēc dažiem mēnešiem piedzima viņas pirmais bērns – Lotte. Evita šo savu pieredzi meitai nekad nebija stāstījusi.
Kad Lotte mācījās 1. klasē, viņa paziņoja: “Korī dziedāt man nav interesanti. Dziedāšu tikai solo.” Tagad viņas lielais sapnis ir mūzikli un popmūzika. “Viņai izdodas krietni labāk, skaistāk, veiksmīgāk un talantīgāk, nekā es jebkad sapņoju redzēt sevi,” tā "Facebook" stāsta Evita.
Mammas kleita – tagad jau divu paaudžu simbols
Uz "X faktora" atlasi Lotte izvēlējās tieši mammas 1998. gada skaistumkonkursa kleitu. “Es prātoju par spīdīgu garu kleitu. Tādas pašai nebija, tāpēc devos uz vecvecāku pagrabu. Mūsu pagrabs ir kā noliktava ar rekvizītiem, tērpiem un pat bibliotēku. Starp visiem tērpiem atradu mammas kleitu, un tā bija perfekta,” stāsta Lotte. Ar šo kleitu viņa iekļuva Marata Ogļezņeva komandā. Kleita, kurā Evita savulaik triumfēja skaistumkonkursā, tagad kļuvusi par ģimenes talismanu.
“Latvijā pietrūkst jaunu, iedvesmojošu sieviešu popzvaigžņu. Un, ja kaut kā trūkst, nevajag kritizēt citus, vajag radīt pašam,” viņa saka. Šajā ceļā viņai blakus stāv mamma Evita, kas lūko, kā meita īsteno viņas nepiepildīto sapni. Pēc Lottes pirmās atlases abas devās mājās, ēda suši, klausījās mīļākās dziesmas un atkārtoti pārdzīvoja dienas emocijas – tās bija mazās, kopīgās svinības: “Mamma vairākas dienas man atkārtoja, cik ļoti lepojas ar mani. Tas bija visspēcīgākais atbalsts.”
Kā noskaidrojās šova "X faktors" pieci laimīgie dalībnieki; 30.11.2025
2025. gada 30. novembrī aizvadīta šova “X faktors” trešā tiešraide, kurā, izpildot pēdējās piecgades lielākos hitus, noskaidroti pieci dalībnieki, kas ...