Džeimss Kamerons paziņo, kam jānotiek, lai viņš vairs neturpinātu "Avatara" franšīzi
Franšīzes "Avatars" fanus vēl šogad gaida priecīgs notikums. No 17. decembra kinoteātros visā pasaulē būs skatāma jaunākā filma "Avatars: Uguns un pelni" (“Avatar: Fire and Ash”), kas pēc skaita ir trešā šajā fantastikas sērijā.
Džeimss Kamerons ir izteicis drosmīgu paziņojumu par "Avatara" franšīzes nākotni. Filma "Avatars: Uguns un pelni", kurā piedalās Zoja Saldana, Stīvens Langs un Sigurija Vīvere, pasaules pirmizrādi piedzīvos īsi pirms Ziemassvētkiem – šā gada 17. decembrī.
Lai gan režisors sākotnēji plānoja veidot vēl vairākus turpinājumus, viņš tagad izvirzījis vienu svarīgu nosacījumu. 71 gadu vecais Kamerons norādījis, ka noslēgs filmu sēriju, ja trešā filma negūs kritiķu atzinību un komerciālus panākumus. Džeimss piebilda: “Turpinājumi. Cilvēki parasti nenovērtē turpinājumus. Ja vien tā nav trešā "Gredzenu pavēlnieka" filma un tu vēlies redzēt, kas notiks ar visiem varoņiem, ko, manuprāt, var attiecināt arī uz šo filmu.”
Viņš uzskata, ka "Uguns un pelni" varētu būt lielisks noslēgums franšīzei, ja tai būs nepieciešams beigties. "Titāniks" režisors sacīja: “Es jau 20 gadus esmu “Avatara” pasaulē, patiesībā 30 gadus, jo es to uzrakstīju 1995. gadā, bet pirmajos desmit gados es pie tā nestrādāju nepārtraukti.”
Džeimss Kamerons būtu pat gatavs nodot franšīzi kādam citam režisoram, lai uzņemtu ceturto un piekto filmu. Viņš gan apsolījies – pat, ja nedarbosies kā režisors pie nākamajiem turpinājumiem, viņš rūpēsies par šiem projektiem un būs cieši iesaistīts, ja tie vispār tiks uzņemti. Franšīzes lapā interneta enciklopēdijā "Vikipēdija" jau ierakstīti potenciālo turpinājumu iznākšanas gadi. Plānots, ka ceturtā “Avatara” filma kinoteātros nonāks 2029. gadā, bet piektā – 2031. gadā.