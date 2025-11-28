Fitnesa skaistules Jutas Kupres vīrs stāsta, ka tieši viņa attiecībās spērusi pirmo soli: "Viņa teica - nāc, noskūpsti mani!"
Raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks viesojas pie skaistumkopšanas speciālistes, fitnesa skaistules Jutas Kupres. Sirsnīgā sarunā Juta atklāj, kā liktenis viņu saveda kopā ar viņas vīru Juri.
Pāris nesen nosvinēja savu trešo kāzu gadadienu, taču viņu stāsts aizsākās Covid-19 pandēmijas laikā. Abi viens otru zināja ilgāku laiku, pateicoties Jutas iepriekšējam vīram, pazīstamajam fitnesa trenerim Gintam Valdmanim. Tā kā arī Jutas pašreizējais vīrs Juris ir cieši saistīts ar sportu, jo savulaik arī bijis treneris, viņus ar Gintu vienoja profesionālas intereses. "Viņi bija tādi kā interneta draugi," stāsta Juta. "Tad pārmaiņas notika manā dzīvē, mana sirds kļuva brīva, un mēs sākām sarunāties kovidlaikā. Man bija plāns braukt uz Maiami, zināju, ka Juris tur daudz apgrozās. Mēs sākām daudz runāt – sākumā kā draugi, bet tad viss pārvērtās par kaut ko vairāk." Pēc laika viņi beidzot satikās klātienē.
Atceroties pirmo reizi, Juta stāsta: "Es atceros, ka viņš bija šausmīgi sakautrējies." Pirmā tikšanās bijusi ārkārtīgi sirsnīgi neveikla, un tieši Juta bija tā, kura uzdrošinājās spert pirmo soli, jo Juris saglabāja absolūtu pieklājību. "Viņa teica – nāc, noskūpsti mani," atminas Juris. Juta skaidro, ka viņš nav vēlējies neko sasteigt.
Pirms trim gadiem pāris apprecējās. Atminoties bildinājumu, Juta atklāj, ka lielajā dienā viņai bijusi priekšnojauta. "Viņš jau bija pajautājis manu gredzena izmēru, un viņš zināja, ka man patīk tas sajaukums – smaragds ar briljantiem. Viņš atbrauca todien mājās un teica, ka mums jāaizved Mačo pastaigāties uz pludmali. Viņš aizveda mani uz to pašu pludmali, kur pirmo reizi, kad es tikko biju atbraukusi. Vienā brīdī viņš pagriezās pret mani, izvilka kastīti un pajautāja – vai tu būsi mana uz mūžu?" Juta gan smejoties atzīmē, ka izpalikusi nomešanās uz viena ceļa.
Neilgi pēc tamJuris atklājis, ka viņas vecāki par šo soli bijuši informēti jau vismaz pusgadu. Abi jau aptuveni sešus mēnešus bija saderināti, un, ņemot vērā, ka Juta tolaik Amerikā uzturējās viešņas statusā, apstākļi spieda pieņemt ātru lēmumu par kāzām. Abi tagad ir ļoti priecīgi, ka viss izdevās tik ātri. Kāzas bija nelielas, tajās piedalījās gan klātienē ieradušies viesi, gan tie, kas pievienojās ar "Zoom" platformas starpniecību.