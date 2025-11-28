Izaugusi par īstu dāmu! Robija Viljamsa vecākā meita debitē uz sarkanā paklāja
Dziedātājs Robijs Viljamss un viņa sieva Aida ceturtdien, 27. novembrī, uz sarkanā paklāja uz Lielbritānijas pirmizrādi “Tinsel Town” atveda savu vecāko meitu Tediju.
Viljamss un viņa aktrise sieva Aida Viljamsa parasti ir ļoti privāti attiecībā uz savu ģimenes dzīvi, īpaši cenšoties pasargāt savus četrus bērnus — Teodoru, Čārliju, Koko un Bo — no sabiedrības uzmanības, cik vien iespējams.
Tomēr ceturtdien, 27. novembrī, pāris izdarīja retu kopīgu publisku parādīšanos uz sarkanā paklāja jaunās Ziemassvētku filmas “Tinsel Town” Lielbritānijas pirmizrādē — un viņi līdzi paņēma vienu no saviem bērniem.
Divpadsmitgadīgā Teodora, kuru viņi mīļvārdiņā sauc par Tediju, pievienojās Robijam un Aidai šim īpašajam notikumam, kas iezīmēja pirmo reizi, kad viņi viņu bija paņēmuši līdzi uz publisku pasākumu kopš viņas dalības princeses Eiženijas kāzās kā puķu meitenei.
Pāra vecākā meita, kurai filmā ir neliela loma, izskatījās ļoti stilīgi — mežzaļā kleitā, virs kuras viņa bija uzvilkusi pūkainu melnu mētelīti, un krēmkrāsas Mary Jane tipa kurpēs ar dubulto siksniņu un melnu purngalu.
Tikmēr viņas vecāki bija tērpušies tikpat glīti: Robijs izvēlējās elegantu vienkrāsas tēlu, ko viņš akcentēja ar košu sudraba puķes brošu, kas tam piešķīra dzirkstošu pieskārienu. Aida izvēlējās līdzīgu, bet krāsu ziņā pretēju tērpu — pārsteidzoši šiku baltu kostīmu ar divrindu žaketi un taisna griezuma biksēm, kurus rotāja svinīgi ziedu elementi.
Pāris, kas ir precējies kopš 2010. gada, kopā audzina četrus bērnus: Tediju (12), Čārliju (10), Koletu (7) un Bo (5). Cik vien iespējams, Robijs un Aida cenšas turēt bērnus ārpus uzmanības loka, lai saglabātu ģimenes privātumu un pasargātu viņus no slavas spiediena, lai gan Robijs bieži ir runājis par to, kā tēva loma ir mainījusi viņa dzīvi.
Līdz šim gadam Rock DJ dziedātājs sociālajos tīklos vienmēr bija slēpis bērnu sejas, taču 2025. gada turnejas laikā viņš mainīja savu nostāju — stadionu koncertu laikā uz lielajiem ekrāniem tika rādītas ģimenes fotogrāfijas.