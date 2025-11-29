"Es nesapņoju par darbu…es tikai gribu paēst pusdienas" - kādas jaunietes publicētais video izraisījis spraigas diskusijas
Vai šī ir slinkuma izpausme? Kāda jauna sieviete sociālajā tīklā "TikTok" padalījās ar to, kā viņa vēlētos dzīvot, izraisot spraigas diskusijas komentāru sadaļā.
Heilinas publicētais video kļuvis populārs sociālajā tīklā “TikTok”. Tas jau ieguvis 63 tūkstošus “patīk”, kas norāda, ka vairākums piekrīt viņas paustajam viedoklim, kaut gan komentāri liecina par pretējo.
22 gadus vecā sieviete teatrāli saka: “Es vienkārši gribu atslābt un skatīties savus seriāliņus, dzert maču un iet uz savām muļķīgajām pilates nodarbībām. Es nesapņoju par darbu… es gribu vienkārši aiziet paēst pusdienas, padzert kafiju ar draudzenītēm. Es īsti negribu būt iesprostota birojā. Es būšu tā superstilīgā mamma, kuru visi apskaudīs. Ieradīšos ar savu balto Range Rover, tērpusies "Lululemon" gaiši rozā krāsas sporta tērpā. Mani neuztrauc tas, kā es atradīšu savu vīru. Es zinu, ka esmu princese un esmu radīta, lai mani lutinātu.”
Šis video attiecas uz trendu – vēlmi dzīvot “soft life”, jeb “maigo dzīvi”. Jaunieši, īpaši sievietes, idealizē dzīvesveidu, kas ir viegls un mierīgs, bez lieka stresa un grūtībām; prioritāte ir komforts, rūpes par sevi, atpūta un luksuss.
Komentāros gan redzams, ka cilvēki nav priecīgi par to, ka jauniete vēlas dzīvot dzīvi tikai tāpēc, lai iegādātos dažādas preces, jo visvairāk "patīk" saņēmušais komentārs norāda, ka meitenes sapnis ir "tikai patērēt". To pašu uzsver arī kāds cits lietotājs, rakstot: "Viņi pat necenšas radīt mākslu, kultūru, iedziļināties filozofijā. Viņi vienkārši patērē."
Daudzi ir novērtējuši Sāras komentāru: "Cilvēki, kas saka "es nesapņoju par darbu", mani sanikno." Tāpat cilvēki izsmej sievietes vēlmi tikai "apēst pusdienas", sakot: "Es esmu iesprostots birojā, lai es varētu paēst pusdienas," un kāds piebilst: "Un ko tad viņa pusdienās apspriedīs ar savām draudzenītēm — ko viņas ir nopirkušas un ko vēl grib nopirkt?"
@halinascloset I’m not talking about every single stay at home mom. Just the select few that make their whole existence about Starbucks, Pilates and impressing other bored women #pilatesmom #rangerovermom #sahgf ♬ original sound - Halina
Tiek arī uzsvērts, ka, lai piepildītu savu sapni, Heilinai jāatrod bagāts vīrs, un tiek norādīts, ka viņa to nespēs. Lietotāja Samanta, mācoties vienā no astoņām pasaules prestižākajām universitātēm, raksta: "Šīs meitenes neapjauš, ka vīrieši manā klasē satiekas tikai ar sievietēm, kuras jau pabeigušas studijas kādā no prestižākajām universitātēm vai citās vadošajās augstskolās. Parasti ar maģistra grādu."
Un pat ja meitenei izdotos aprecēt vīrieti, kurš par viņu rūpētos, "Dani" komentē: "Tu nesaproti, ka būt mājsaimniecei IR DARBS!!!!!!"
Kāds cits norāda: “Tas ir patiešām absurdi, jo sievietes, kurām nav daudz naudas, vienmēr ir strādājušas kaut kādā veidā, un visas man pazīstamās mātes, kuras rūpējās par labklājību mājās, cīnās par savu iztiku, jo, ja vien tava ģimene nav neticami bagāta, kādā brīdī tev būs jāiesaistās.”
Vairāki arī piekrīt komentāram, ka, šādi dzīvojot, 22 gadus vecā jauniete nekļūs laimīga: “Iekritu šajās lamatās un, ziniet, kļuvu ļoti, ļoti nomākts, jo izrādās, ka cilvēkiem ir vajadzīgi mērķi uz ko tiekties, lai būtu laimīgiem,” raksta “Ivy”. Pati satura veidotāja ir atzīmējusi ar "patīk" dažus negatīvos komentārus, iespējams, parādot, ka viņu šī kritika neietekmē.
Protams, negatīvo komentāru jūrā ir arī pozitīvie. Cilvēki atbalsta meiteni un raksta, ka arī viņi vēlētos vairāk ieguldīt laiku savos hobijos, un ka darbs patiesi atņem labākos dzīves gadus, ko varētu veltīt lietām, kas padara viņus laimīgus. Tā pat “Brook Sierra” raksta: “Joks ir tajā, ka darbs, ko veic lielākā daļa birojos strādājošo, ir ļoti nenozīmīgs, neapmierinošs un garlaicīgs. Lol.” “Wondercloud6” atbild: “Darbam nav jābūt jautram vai apmierinošam — tam ir paredzēts brīvais laiks un alga. Viņa runā par sievietēm, kuru plāns ir atrast vīrieti un neko citu.”
Kopumā redzams, ka vairākums šobrīd neatbalsta “maigās dzīves” trendu.