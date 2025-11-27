Ideāli simetriskais "korķis"! Oslo rotācijas aplī iestrēgst četri autobusi. VIDEO
Pārsteidzošs skats pirmdienas pēcpusdienā pavērās Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, kur rotācijas aplī pamanījās iestrēgt četri autobusi, izraisot vērienīgu "korķi" uz visām četrām pusēm.
Something interesting happened in Oslo pic.twitter.com/Hg8VzbLO9f— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) November 26, 2025
Kā vēsta vietējais izdevums “Avisa Oslo” neparastais sastrēgums atgadījās rotācijas aplī pie Aleksandra Kjellanda laukuma. Par laimi, satiksmes paralīze beidzās jau pēc apmēram desmit minūtēm.
Publikācija atsaucās uz kāda vietējā iedzīvotāja stāstīto, kura dzīvoklis atrodas tieši pie notikuma vietas. Ap pulksten 17.15 viņš mierīgi strādājis, līdz aiz loga izdzirdēja spēcīgu taurēšanu. Izrādījās, ka dažādos virzienos braucošie divu pilsētas satiksmes maršrutu autobusi bija pilnīgi iesprūduši rotācijas aplī. Vēl vairāk — dažas automašīnas bija burtiski “iespiestas” autobusu iekšējā lokā. Tad atbraucis speciālais operatīvais transportlīdzeklis ar bākugunīm, un sastrēgums pamazām tika likvidēts.
Aculiecinieks atzina, ka neko tādu šajā laukumā savā mūžā nebija redzējis.