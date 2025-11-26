VIDEO: Brantu muižas saimniece stāsta, kādas paranormālas parādības mājā novērojusi
Šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Slavenību pērles" stiliste Indra Salceviča dodas ciemos pie īstās latvju saimnieces Ilzes Briedes, Brantu muižas saimnieces. Brantu muižā Indrai Salcevičai ir iespēja aplūkot saimnieces spilgtākās drēbju kolekcijas, rotas un uzzināt stāstu par muižas sargātāju
Ilze parādīja mazmeitas Ancītes kristību tērpu - smalku kleitu, kas rotāta ar rozītēm un pērlītēm. Viņa uzsvēra, ka šis tērps noteikti tiks saglabāts nākamajām paaudzēm. Arī Indra mājās glabā savu bērnu pirmās drēbītes, kuras vēlāk nodotas dēliem. Ilze atceras, kā mazmeita reiz paziņojusi: "Ome, man vajag septiņus brunčus!" un viņu "dejošana" izpaudās kuplā griešanās brunčos, kas "plīvo kā svētku karogs".
Indra interesējas, vai muižā uzturas arī saimnieces ģimene. Ilze atbild apstiprinoši, norādot, ka šī nav ne viesnīca, ne tikai pasākumu rīkošanas vieta. Muiža ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta, kur viņi gan strādā, gan uzņem viesus, un tā nekad netiks pārvērsta komerciālā īpašumā.
Uz jautājumu, vai Brantu muižā ir spoki, Ilze sniedz noslēpumainu atbildi: "Nespokojas, bet pieskata." Viņa stāsta, ka muiža kādreiz piederējusi kādam kungam ar traumētu mugurkaulu, kura dēļ apkārtējie viņu dēvējuši par Greizo kungu. Ilze mierina, ka Greizais kungs nav bīstams vai biedējošs. Gluži pretēji – viņš ir muižas aizstāvis, kurš dažreiz mēdz pajokot. Ja kāda dāma viņam ir ļoti iepatikusies, pastāv iespēja, ka auto var neiedarbināties, bet, ja muižas sargam nepatīk filmētais materiāls, atmiņas kartes var izrādīties tukšas.
Brantu muižas saimniece dalās ar kādu jautru atgadījumu, kad viņas dēla draugi, cenšoties izjokot dēlu, paši dzirdējuši soļus pa kāpnēm, lai gan nevienu neredzēja. Viņi ātri izklīda pa istabu un ar skaļiem saucieniem bēga prom. "Nu, tā viņš mūs pieskata," Ilze pasmaida. Noslēgumā viņa atzīst, ka muižā jūtas pilnīgi droši un bieži vien atstāj durvis neaizslēgtas. "Man ir sajūta, ka viņš sargā – viņš pieskata, lai viss ir kārtībā," viņa piebilst.