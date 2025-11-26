Ieskats šovā “Mīlestība bezceļos”
Jaunais iepazīšanās šovs “Mīlestība bezceļos” iemieso adrenalīnu, mežonīgas mīlestības meklējumus un sirsnīgas sarunas pie ugunskura! Četri drosminieki dosies neprātīgā dabas ...
Dzīves baudītāja Rebeka, terminators Normunds, kautrīgais Edgars un citi - iepazīsti jaunā iepazīšanās šova "Mīlestība bezceļos" pirmos dalībniekus
Nesen startēja adrenalīna pilnais pašmāju iepazīšanās šovs “Mīlestība bezceļos”. Pirmās epizodes dalībnieki jau paspēja iepazīstināt ar sevi sabiedrībai un ļauties mežonīgajam piedzīvojumam bezceļos.
Četri dažādi dalībnieki četrās epizodēs izkāps no komforta zonas, ļausies spriedzes pilnam adrenalīnam un dosies uz romantiskiem randiņiem dabas klēpī! Par viņu drošību rūpēsies braukšanas eksperts Kristaps no “Offroad Adventures Latvia” – cilvēks, kurš prot savaldīt jebkuru situāciju un zina, kā saglabāt vēsu prātu, kad ceļa priekšā vairs nav.
Iepazīsim četrotnes no pirmās un otrās šova epizodes:
Dzīves baudītāja Rebeka
Rebeka par sevi bilst, ka spēj savaldzināt pat bailīgāko ielas kaķi. Dāma dzīvojot tā, lai pēc iespējas biežāk varētu baudīt “sex on the beach” siltajās zemēs, norādot, ka nav radīta strādāšanai, bet gan dzīves baudīšanai. Viņai patīk būt uzmanības centrā, tāpēc brīvo laiku aizpilda ar gozēšanos kameras priekšā un nu jau ar piedalīšanos randiņu šovā.
Terminators Normunds
Normunds sevi iepazīstina kā kolorītu čali ar skrituļdēli un, iespējams, nepiemērotiem apaviem bezceļu izaicinājumiem: “Esmu Terminators T-800 modelis, man patīk Skynet un nepatīk Konors. Es nodarbojos ar termināciju. Man nav hobiju. Vai kāds zina, kur ir Sāra vai Džons Konors?”
“Driftotājs” Saša
Par sevi Saša daudz nestāsta, bet iepazīstina sevi kā “Saņa Pro”. Viņam patīk nauda, mašīnas un meitenes. Brīvajā laikā Saša “nodarbojas ar darbu”, spēlē pokeru un “drifto ar žurku”.
Kautrīgais Edgars
Edgaram ir 33 gadi, un pēc profesijas viņš ir mehāniķis. Edgars ir mierīgs, nosvērts un nedaudz kautrīgs, taču tas pieteikties adrenalīna pilnajam iepazīšanās šovam puisim netraucēja! Viņam patīk aktīvā atpūta, daba un tehnika.
Muzikālā Baiba
Piedzīvojumu meklētājai un skropstu pieaudzēšanas meistarei Baibai ļoti patīk mūzika, un viņa dievina dejot un atpūsties aktīvi. Pirms gada dāma uzsāka savas gaitas DJ visumā un tagad darbojas zem vārda “DJ The B.”. Brīvajos brīžos Baiba šuj sev drēbes, taisa rotas, vizinās ar longbordu un skrituļslidām.
Aktīvais Matīss Dāvis
Matīss Dāvis labprāt ceļo, nirst, spējot aizturēt elpu līdz pat divām minūtēm, vizinās ar sniega dēli, kā arī spēlē video spēles. Viņš arī aktīvi ceļo pa pasauli, lai apmācītu civilos darbiniekus, glābšanas dienesta darbiniekus un armijniekus, kā izmantot dronus. Matīss Dāvis ir kvēls “Zvaigžņu karu” fans un azartisks pļāpa!
Jauns un traks – Gints
Gints sevi iepazīstina kā jaunu un traku vīrieti, kuram interesē cīņas sports, aktīvais dzīvesveids un tehnika. Gints ir atvērts attiecībām un meklē meiteni, kura gatava būt “wild&free” kopā ar viņu.
Daudzpusīgais Ivo
Ivo ir 37 gadi – sākotnēji nākot no Saldus, tagad puisis ir apmeties Rīgā. Ivo ir karavīrs, šoferis, topošais fitnesa treneris un tēvs astoņus gadus vecai meitai. Puisim ir aktīvs dzīvesveids ar neskaitāmām interesēm: sporta zāle, pastaigas, riteņbraukšana, automašīnas un motocikli. Ivo patīk gatavot ēst gan savā virtuvē, gan svaigā gaisā meža vidū.
Jaunais šovs “Mīlestība bezceļos” pieejams "Go3" televīzijā no 19. novembra. Kopā skatāmas būs četras epizodes, kas iznāk katru trešdienu.