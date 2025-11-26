Vins Dīzels atjauno draudzību ar Dveinu Džonsonu
Dveins Džonsons atgriezīsies kā Lūks Hobss filmā “Fast X: Part 2” (“Ātrs un bez žēlastības 11”).
Vins Dīzels un Dveins Džonsons ilgus gadus bija kolēģi, pateicoties kino franšīzei “Ātrs un bez žēlastības” (“Fast and Furious”). Abi aktieri filmās atveido ikoniskos tēlus — Dominiku Toreto un Lūku Hobsu.
Taču sestās filmas uzņemšanas laikā viņu attiecības sāka pasliktināties, un konflikts turpināja saasināties līdz pat lentei “Ātrs un bez žēlastības 8” (“The Fate and the Furious”). Radošās domstarpības galu galā noveda pie Džonsona aiziešanas no franšīzes.
Tagad abi populārie aktieri ir nolikuši malā nesaskaņas un atjaunojuši savu brālību, ko apliecina arī Vina Dīzela jaunākais ieraksts sociālajos tīklos. 58 gadus vecais Dīzels “Instagram” platformā dalījās ar ierakstu, kurā atzinīgi vērtēja Dveina Džonsona jauno filmu “The Smashing Machine”.
Garā vēstījumā viņš slavēja Dveinu par izcilu UFC leģendas Marka Kera atveidojumu. “Viena no lielākajām dzīves dāvanām nav kaut kas tāds, ko vari nopirkt — tās ir attiecības, kas izveidojas laika gaitā,” viņš rakstīja. “Tāpēc ļaujiet man godināt Dveinu. Cilvēki nesaprot, cik daudz pūļu nepieciešams, lai ik dienu uzturētu pasaules mēroga tēlu.”
Viņš atcerējās kādu brīdi, kad bija vaicājis faniem, ar ko tie vēlētos viņu redzēt sadarbojamies. Kāda sieviete vārdā Džena atklājusi, ka viņas sapnis ir redzēt viņu vienā projektā ar Dveinu. Dīzels rakstīja: “Tas, kas notika pēc tam, pārvērtās vienā no dinamiskākajām kino sadarbībām— divas spēcīgas personības, kas izaicināja viena otru un radīja ko neaizmirstamu. Kad viņš iejutās Hobsa lomā, viņš to darīja ar pilnu atdevi un atstāja neizdzēšamu nospiedumu “Universal” studijas varoņu vēsturē.”
Sagaidāms, ka Dveins Džonsons atgriezīsies “Fast X: Part 2” (“Ātrs un bez žēlastības 11”).