Atklājas pirmie ceremonijas noslēpumi. Krištianu Ronaldu un Džordžīna Rodrigesa grasās lauzt kāzu tradīciju
Izcilā portugāļu futbolista Krištianu Ronaldu kāzas ar Džordžīnu Rodrigesu paredzētas nākamgad pēc Pasaules kausa finālturnīra. Atklātībā nonākušas jau pirmās ziņas par viņu lielās dienas plāniem.
Krištianu Ronaldu pieņēmis neierastu lēmumu attiecībā uz vietu, kur viņš un līgava Džordžīna Rodrigesa nākamgad viens otram teiks jāvārdu.
Portugāliešu futbola superzvaigzne šosezon demonstrē izcilu sniegumu – 12 spēlēs gūti 11 vārti, tostarp iespaidīgs sitiens pār galvu – pārstāvot Saūda Arābijas klubu “Al-Nassr”.
Sportists gatavojas arī startam 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā, lai gan turnīra sākumā viņam būs jāizcieš diskvalifikācija par noraidījumu Portugāles mačā pret Īriju šī mēneša sākumā. Ronaldu saņēma sarkano kartīti par sitienu ar elkoni Īrijas aizsargam Daram O’Šejam un tāpēc finālturnīra pirmajā spēlē dalība būs liegta.
Taču 40 gadus vecais Krištianu šobrīd nedomā tikai par futbolu – viņš jau izlēmis, kur norisināsies kāzas ar modeli Džordžīnu Rodrigesu (31).
Kā vēsta “Correio da Manha”, pieckārtējais “Zelta bumbas” (“Ballon d’Or”) laureāts izraudzījies savu dzimto Madeiras salu kā vietu, kur skanēs kāzu zvani. Ar šo izvēli Ronaldu un Rodrigesa lauzīs tradīciju, kas paredz, ka laulības svin līgavas dzimtenē – Rodrigesas gadījumā tā ir Argentīna.
Krištianu un Džordžīna, kura tolaik strādāja “Gucci” veikalā, savas romantiskās attiecības sākumposmā turēja noslēpumā veselu gadu.
Krištianu Ronaldu līgava Džordžīna Rodrigesa izrāda saderināšanās gredzenu
Privātā kāzu ceremonija paredzēta nākamgad – laikā starp Pasaules kausa noslēgumu un jaunās Saūda Arābijas līgas sezonas sākumu.
Šī mēneša sākumā intervijā “Piers Morgan Uncensored” Ronaldu atklāja, ka izteikt bildinājumu Džordžīnai viņu pamudinājušas paša meitas.
Mančestras “United” leģenda un Rodrigesa kopā audzina divas meitas – septiņus gadus veco Martinu un trīsgadīgo Bellu Esmeraldu. Ronaldu ir tēvs arī 15 gadus vecajam Krištianu Ronaldam junioram un astoņus gadus vecajiem dvīņiem Mateo Ronaldo un Evai Marijai. Mazajai Bellai Esmeraldai bija vēl dvīņubrālītis, bet viņš nomira dzemdībās.
Šā gada jūnijā Ronaldu noslēdza visu laiku ienesīgāko līgumu sporta vēsturē - apmēram pusmiljarda eiro vērtu kontraktu uz diviem gadiem. Ronaldu jau paspējis gūt 104 vārtus 117 spēlēs “Al-Nassr” komandā, kurai pievienojās pēc aiziešanas no angļu granda Mančestras "United”. Savas karjeras laikā viņš pārstāvējis arī Madrides “Real” – tieši tad viņš iepazinās ar Rodrigesu –, kā arī Turīnas “Juventus” un Lisabonas “Sporting”.