Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - pašmāju seriāls un animācijas meistardarbs
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties britu vēsturiska drāmu "A Cruel Love: The Ruth Ellis Story", Latvijas animācijas jauno meistardarbu "Dieva suns" un pašmāju seriālu "Slepkavības lieta Nr. 2. Greizsirdība".
Izeja ir tikai slepkavība
"Slepkavības lieta Nr. 2. Greizsirdība" ir četru sēriju psiholoģisks trilleris, kura centrā ir neordināra pāra attiecības.
Anna un Kurts nav parasts pāris. Viņš – izbijis veiksmīgs sportists, viņa – trausla māksliniece. Personīgā brīvība un cenšanās būt īpašiem rezultējusies norunā, ka viņu attiecības būs atvērtas – jebkurā brīdī katrs var izvēlēties citu partneri, un tas tikai iekvēlinās un iedvesmos viņu attiecības. Izklausās labi, un tā tas arī strādā. Vai arī ne. Jo greizsirdība un pašpārliecības trūkums pārņem attiecības un pāriet plānā – izeja ir tikai slepkavība.
Lomās iejutušies Lolita Kurpniece, Kaspars Dumburs, Kārlis Reijers, Elīna Hanzena, Ināra Slucka, režisors Andrejs Ēķis, scenārija autori – Zane Zuste, Andrejs Ēķis. “Man patīk klasiskie angļu detektīvi, kuru notikumu centrā ir tēlu psiholoģija, nevis policistu darbs. Noziegumu stāstu šķetināšana, kuru iemesls ir savstarpējās un iekšējās attiecības,” saka Ēķis, piebilstot: “Uz šādu stāstu bāzes kopā ar scenāristi Zani Zustu sākām veidot savējos – radot skaudru, sakāpinātu, bet iespējamu tēlu saspēli.”
Dieva suns
Lieliska iespēja lūkot jauno pašmāju animācijas filmu "Dieva suns", kas nupat tikusi nominēta divām Eiropas Kinoakadēmijas balvām.
Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”
Filmas sižets, kas balstīts Ziemeļeiropā zināmākajā vilkaču prāvā – Vilkača Tīsa pratināšanā –, aizved skatītāju uz 1692. gada Livoniju, kur pēc baznīcas relikvijas nozagšanas ciematā sākas raganu medības. Neizskaidrojamā veidā parādās Dieva suns, kas sev līdzi nes noslēpumainu dāvanu no elles.
Pasaulē jau ievēroto un novatorisko pilnmetrāžas animācijas filmu Dieva suns, ko veidojuši režisori brāļi Lauris un Raitis Ābeles, Latvija jau kā savu kandidātu izvirzījusi ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākās starptautiskās filmas balva".
Pēdējā, ko pakāra
"A Cruel Love: The Ruth Ellis Story" ir četru sēriju britu vēsturiska drāma par pēdējo sievieti, kas tika pakārta Lielbritānijā.
Seriāls, balstīts uz Karolas Annas Lī grāmatu "A Fine Day For Hanging", ataino Rūtas Elisas dzīvi un traģiskās attiecības ar vardarbīgo mīļāko Deividu Bleikliju, kura slepkavība noveda pie viņas notiesāšanas. Galveno lomu atveido Lūsija Boingtona, bet viņas advokātu Džonu Bikfordu spēlē Tobijs Džounss. Seriāls īpaši izceļ tiesas procesa autentiskumu, jo dialogi balstīti uz reālajiem tiesas protokoliem. Kritiķi atzinīgi novērtējuši Boingtonas “klusi spocīgo” sniegumu un seriāla vizuālo kvalitāti, un šis darbs piedāvā gan vēsturisku precizitāti, gan emocionālu skatījumu uz vienu no vispretrunīgākajiem 20. gadsimta britu tiesas procesiem.