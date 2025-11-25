VIDEO: Tara Rīda nogādāta slimnīcā pēc iespējamas saindēšanas ar apreibinošām vielām
Ārvalstu medijos publicētā video redzams, ka Holivudas aktrise Tara Rīda izskatās apjukusi un apdullusi, kamēr mediķi viņu izved no viesnīcas lobija.
TMZ iegūtajā video redzams, ka Rīda no viesnīcas lobija ar nestuvēm tiek nogādāta uz ātro palīdzību.
Kā pēcāk skaidroja pati Rīda, viņa atradusies viesnīcā Roūzmontā, kad kāds viņas dzērienā iebēris narkotisku vielu. Viņa pastāstīja, ka atstājusi savu dzērienu viesnīcas bārā, lai aizietu uzpīpēt, un, atgriežoties, atradusi glāzi pārklātu ar salveti. Rīda saka, ka pēc tam bijusi bez samaņas astoņas stundas.
Avots, kas ir tuvs Rīdai, stāstīja, ka aktrise “izdzerusi pāris malkus, un nākamais, ko viņa atcerējās, bija pamošanās slimnīcā”. Avots piebilda: “Viņa ir ļoti satriekta par notikušo.”
🇺🇸 American Actress Tara Reid says she was drugged at the Bar & boy does she look it.— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 24, 2025
Hope she’s ok as she’s wheeled off on a stretcher at the end‼️ pic.twitter.com/DjQkqgZU1k
Roūzmontas policija norāda, ka saņēmusi izsaukumu par slimu personu, taču nav apstiprinājusi iespēju, ka notikusi saindēšana ar vielām.