VIDEO: Tara Rīda nogādāta slimnīcā pēc iespējamas saindēšanas ar apreibinošām vielām
foto: CraSH/Shutterstock/ Vida Press
Filmas "Amerikāņu pīrags" zvaigzne Tara Rīda apgalvo, ka tikusi sazāļota.
Slavenības

VIDEO: Tara Rīda nogādāta slimnīcā pēc iespējamas saindēšanas ar apreibinošām vielām

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Ārvalstu medijos publicētā video redzams, ka Holivudas aktrise Tara Rīda izskatās apjukusi un apdullusi, kamēr mediķi viņu izved no viesnīcas lobija.

VIDEO: Tara Rīda nogādāta slimnīcā pēc iespējamas ...

TMZ iegūtajā video redzams, ka Rīda no viesnīcas lobija ar nestuvēm tiek nogādāta uz ātro palīdzību.

Kā pēcāk skaidroja pati Rīda, viņa atradusies viesnīcā Roūzmontā, kad kāds viņas dzērienā iebēris narkotisku vielu. Viņa pastāstīja, ka atstājusi savu dzērienu viesnīcas bārā, lai aizietu uzpīpēt, un, atgriežoties, atradusi glāzi pārklātu ar salveti. Rīda saka, ka pēc tam bijusi bez samaņas astoņas stundas.

Avots, kas ir tuvs Rīdai, stāstīja, ka aktrise “izdzerusi pāris malkus, un nākamais, ko viņa atcerējās, bija pamošanās slimnīcā”. Avots piebilda: “Viņa ir ļoti satriekta par notikušo.”

Roūzmontas policija norāda, ka saņēmusi izsaukumu par slimu personu, taču nav apstiprinājusi iespēju, ka notikusi saindēšana ar vielām.

Tēmas

Holivuda

Citi šobrīd lasa