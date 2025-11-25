Luiss Tomlinsons ar ziedojumu palīdz glābt bijušā miesassarga dzīvību
Kādreizējais puišu grupas "One Direction" dalībnieks Luiss Tomlinsons ziedojis ievērojamu summu, lai segtu dzīvību glābjošas operācijas izmaksas bijušajam miesassargam.
Prestons Meihons savulaik apsargāja Tomslinsonu, Nialu Horanu, Liamu Peinu, Hariju Stailsu un Zeinu Maliku, kad viņi bija slavas virsotnē.
Miesassargs izveidoja “GoFundMe” kampaņu, lai savāktu līdzekļus operācijai, kas nepieciešama, lai atbrīvotu aizsprostotas artērijas abās kājās. Publisko ziedotāju vidū bija arī Luiss, kurš Prestonam noziedoja 4000 sterliņu mārciņu (vairāk nekā četrarpus tūkstošus eiro).
Prestons, kurš apsargāja visus grupas dalībniekus tās aktīvās darbības laikā, izdevumam “The Sun” sacīja: “Esmu neizmērojami pateicīgs — tas man nozīmē tik daudz.”
Bijušais miesassargs cieta no aizsprostotas artērijas kreisajā augšstilbā, un viņam bija nepieciešama angioplastijas procedūra Karalienes Elizabetes slimnīcā Birmingemā. Iepriekš viņam tika teikts, ka šo procedūru var saņemt reizi divos gados. Tomēr pēc pandēmijas noteikumi mainījās, un pēdējā vizītē pie ārsta Prestonam tika pavēstīts: “Abas artērijas abās kājās ir pilnībā aizsprostotas, un es vairs neko nevaru darīt. Nākamreiz jūs redzēšu tikai apvedoperācijā un amputācijā.”
Saņemot šo ziņu, Prestons nolēma doties uz Spāniju un segt izmaksas par privātu operāciju, lai tiktu ievietoti stenti. Viņš ir iztērējis visus savus iekrājumus procedūrai, kas izmaksās kopumā 32 000 eiro, lai glābtu abas kājas.