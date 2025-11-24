Aizsaulē devusies Džila Freida - sieviete, kura iedvesmoja Lūsijas tēlu "Nārnijas hronikā" un mirdzēja “Tāda ir mīlestība”
98 gadu vecumā mūžībā devusies leģendārā aktrise Džila Freuda, kura pazīstama no filmas “Tāda ir mīlestība” (Love Actually).
Aktrise aizgāja mūžībā ģimenes lokā, kā teikts tuvinieku izplatītajā paziņojumā. Sirsnīgā piemiņas ierakstā viņas meita, raidorganizācijas pārstāve Emma Freida rakstīja: “Mana brīnišķīgā 98 gadus vecā mamma ir aizvadījusi savu pēdējo apli. Pēc mīlestības un siltuma pilna vakara — kad jutām, ka viņas laiks pienācis — bērnu, mazbērnu un picas ieskauta, viņa mums visiem pateica: “Ejiet jūs visi… prom, lai varu aiziet gulēt.” Un tad viņa vairs nepamodās. Viņas pēdējie vārdi bija: “Es tevi mīlu.””
Emma turpināja: “Kad mamma bija bērns, viņu evakuēja uz Oksfordu, kur viņa trīs gadus dzīvoja pie Klaiva Steiplsa Lūisa… viņš balstīja Lūsijas tēlu grāmatā “Nārnijas hronika: Lauva, ragana un drēbju skapis” tieši uz viņas.”
Viņa kļuva par aktrisi un producenti, trīsdesmit gadus vadīja divas repertuāra teātru kompānijas Safolkā — nodarbinot simtiem aktieru, kuri viņu mīlēja par viņas aizrautību, gādību, slaveno aitu gaļas sacepumu, uzticību reģionālajam teātrim un cīņu par aktieru tiesībām. Viņas pēdējā kino loma bija mājkalpotāja Dauningstrītā Ziemassvētku filmā “Tāda ir mīlestība”.
Viņai katru dienu bija vienas un tās pašas pusdienas — glāze sarkanvīna un čipsu paka, bet Covid laikā, 93 gadu vecumā, viņa kopā ar trim citām Freidu dzimtas sievietēm katru rītu piedalījās stepa deju nodarbībās. “Viņa bija 98 gadus veca, piecu bērnu mamma, septiņpadsmit mazbērnu un septiņu mazmazbērnu vecmāmiņa — spraiga, drosmīga, laipna, sirsnīga un šerpa. Veiksmi debesīm, kas ieguvušas tik spožu jaunpienācēju. Džila Freida,” pausts ierakstā.
Aktrise 1950. gadā apprecējās ar Klementu Freidu, Zigmunda Freida mazdēlu. 1980. gadā viņa izveidoja savu teātra kompāniju “Jill Freud and Company”. Vēlāk viņa saņēma Austrumanglijas Universitātes goda doktora grādu par ieguldījumu teātra mākslā.