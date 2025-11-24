Šova "Balss maskā" uzvarētāja Nansija Garkalne izdod debijas singlu un cer uz dalību Eirovīzijā
Latvijas mūzikā debitē Tikasha Sakama ar smeldzīgu dziesmu "#010126 CODA". Zem šī skatuves vārda slēpjas Nansija Garkalne - digitālā satura veidotāja, aktrise un pasākumu un TV raidījumu vadītāja.
2024. gadā Nansija ieguva pirmo vietu TV raidījumā “Balss maskā”, kur plašākai publikai pirmo reizi atklāja savu muzikālo talantu. “Visu dzīvi esmu klusībā dziedājusi, bet vienmēr aiz aizslēgtām durvīm, rūpīgi vaktējot, lai neviens mani nedzird,” atzīst Nansija. “Ja man lielā mērā nav kauns darīt neko, tad dziedāšana gan vienmēr bijusi tabu tēma. Ilgi to slēpu, sargāju un baidījos atrādīt.” Caur šovu “Balss maskā” Nansija atguvusi ticību savām muzikālajām spējām: “Uzvara un apkārtējo cilvēku atbalsts mani iedrošināja un deva motivāciju pabeigt savu pirmo dziesmu un uzsākt jaunu paragrāfu savā karjerā.”
Dziesmu “#010126 CODA” Nansija sākusi rakstīt pirms pieciem gadiem, esot savas dzīves zemākajā punktā. “Dziesma ir kā iekšējo sāpju skanējums - tā ir par tām mentālajām ēnām, kas žņaudz un atsvešina,” stāsta Nansija. “Tā ir par eksistenciāliem klejojumiem laikā, kad sabiedrības stereotipi par laimīgu dzīvi liek apšaubīt paša patieso būtību. Skriešana pakaļ utopiskai realitātei ir kā mirgojoša ilūzija, kas sola glābiņu, bet aizved pašiznīcībā. Tā ir to sajūtu pieņemšana, ko bieži slēpjam - vājums, nogurums, tukšums. Nogurums no maskām, kas krīt, atsedzot trauslumu. Nogurums no nepārtrauktās skrējiena ilūzijas, no centieniem sasniegt kaut ko, kam reizēm pat nav vārda. Dziesma kā kritiens un kā augšāmcelšanās. Kā destrukcijas pieskāriens, kas galu galā ved tuvāk sev. Un tā mēs cīnāmies no jauna. Paši ar sevi. Un atkal no jauna... no jauna…”
Dziesmu papildina režisores Tīnas Zariņas veidots video klips. “Mūsu sadarbība ar Nansiju izrādījās liktenīga - mūzikas video klipa tapšanas laikā satikāmies brīdī, kad pārdzīvoju ļoti smagu dzīves posmu,” atklāj Tīna. “Arī pati dziesma runā par iekšējām sāpēm, nomācošām emocijām un sajūtu, ka esi atsvešinājies no sevis. Mūsu mērķis bija skatītājam nodot tieši šo smeldzi.” Video klipā komanda izvēlējusies strādāt ar simboliem, kas ataino sevis šķelšanos. Tajā redzama Nansija un viņas tumšās dubultnieces, kuras viņu soda, pazemo un neatstāj mierā. Tīna stāsta, ka vēlējusies parādīt, cik sarežģīti ir tikt galā pašam ar sevi, kad dzīve iegrūž tumsā, cik svešas reizēm šķiet paša destruktīvās domas un cik grūti patiesībā ir aizbēgt pašam no sevis. Viņa atzīst, ka, neskatoties uz dziesmas un videoklipa tumšo noskaņu, pats filmēšanas un pēcapstrādes process bija pārsteidzoši gaišs un pozitīvs. Filmēšanas komandā tika iesaistīti cilvēki, kuri Nansijai ir patiesi tuvi. “Darba gaitā kļuva skaidri redzams, cik daudz mīlestības un atbalsta šie cilvēki ieliek Nansijas mākslā - tā ir retā iespēja novērot tik sirsnīgu un patiesu kopību mūzikas video ražošanas procesā,” turpina Tīna.
Video klips un dziesma savu pirmizrādi piedzīvoja īpašā prezentācijas pasākumā 21. novembrī VEF Kamerzālē “Spīdola”. Pasākums pulcēja gan Nansijas tuvākos cilvēkus, gan sabiedrībā zināmas personas.
Nansija Garkalne prezentē savu debijas singlu
2025. gada 21. novembrī VEF Kamerzālē “Spīdola” notika Nansijas Garkalnes jeb Tikashas Sakamas dziesmas "#010126 CODA" prezentācijas pasākums.
Nansija Garkalne ir vadījusi tādus raidījumus kā “Pielaiko profesiju”, “Virtuve bez kāposta”, “Runa:jam”, piedalījusies valsts mēroga šovā “Balss maskā”, kur arī triumfēja, kā arī ņēmusi dalību dokumentālajā piedzīvojumu seriālā “Ekvadora pa ekvatoru”.