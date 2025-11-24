FOTO: Arvils Linde ar dzimšanas dienas svinībām atklāj izstādi "Putnu vārdošana, jeb bezvārdu sarunas"

Arvils Linde ar dzimšanas dienas svinībām atklāj izstādi “Putnu vārdošana, jeb bezvārdu sarunas”
Izstāde atklājas naksnīga ceļojuma veidā. Zvaigžņotas nakts foni kalpo kā metaforiskas skatuves tikšanās epizodēm. Putni čukst, un cilvēki klausās, taču īstās sarunas notiek klusumā starp tiem. Taču jautājums ir atvērts - kurš īsti ir putns? Sajūtiski izstāde vienlaikus navigē starp izolāciju un komunikāciju. Katrs darbs ir kā tikšanās punkts - ar sevi vai kādu citu, balsi un klusumu, cilvēku un dabu. Minimālistiskie līnijas zīmējumi, kas kontrastē ar reālistiskajiem glezniecības elementiem, notver eksistences dualitāti - vienkāršības un komplicētības līdzpastāvēšanu. Šie darbi pamatā ir metaforiskas cilvēka esības ainavas.
Arvils Linde Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvis maģistra grādu glezniecībā, kā arī bakalaura un maģistra grādu modes dizainā. Pēc vairāku modes kolekciju radīšanas pēdējos astoņus gadus aktīvi darbojas un ieguvis strauju atpazīstamību vizuālās mākslas jomā, pievēršoties ilustrācijai, glezniecībai un skulptūrai. Ar katru jaunu izstādi mākslinieka uzstādījums ir aizvien vairāk nojaukt robežas starp šīm trim disciplīnām, sapludinot tās vienotā veselumā, un tādējādi radot savu unikālo pasauli. Lielākajā daļā mākslinieka izstāžu viņam tuva un klātesoša tēma ir mitoloģija, folklora, un tās subjektīva interpretācija, kā arī atsauces maģiskā reālisma glezniecībā, kas savu ietekmi saglabā joprojām.
Izstāde būs lūkojama līdz 27. decembrim Arvila Lindes mākslas telpā, galerijā “△”, Zaļajā ielā 10.