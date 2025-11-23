Ko Lilija Kolinsa patiesībā domā par savu varoni seriālā "Emīlija Parīzē"?
Lilija Kolinsa seriālā “Emīlija Parīzē” atveido titullomu. Aktrise nesen dalījusies pārdomās par to, kas, viņasprāt, padarījis seriālu tik veiksmīgu. 18. decembrī gaidāma jau piektās sezonas pirmizrāde.
“Emīlijā ir kaut kas īpašs — viņas vēlme pēc piedzīvojumiem un jaunām pieredzēm — tas uzrunā mūs visus,” Lilija sacīja intervijā slavenību žurnālam “People”. “Man visvairāk patīk tas, ka Emīlija vienmēr seko savai sirdsbalsij — vai tas būtu Čikāgā, Parīzē vai tagad Romā,” piebilda aktrise.
Ainas no seriāla “Emīlija Parīzē”
Kolinsas kolēģi arī ieskicēja gaidāmo sezonu. Lusjēns Laviskonts, kurš spēlē Alfiju, sajūsmināti runāja par filmēšanas grupu: “Es paskatos apkārt filmēšanas laukumā un redzu tik daudz pazīstamu seju. Šie cilvēki man vairs nav tikai kolēģi — viņi ir draugi.”
Guerī, kurš atveido Luku, piebilda: “Nekad nevar zināt, ko sagaidīt. Gaidīšana būs tā vērta.” “Mēs jūs drīz satiksim!” izsaucās Ešlija Pārka, kura seriālā spēlē Mindiju Čenu, un Lilija pievienojās: “Ļoti drīz.”
Lilija Kolinsa apmeklē “Calvin Klein” skati Ņujorkas modes nedēļā 2025. gadā
Piektajā seriāla “Emīlija Parīzē” sezonā notikumi galveno varoni vedīs uz Romu, kur viņai uzticēts vadīt “Agence Grateau” jauno filiāli, bet personīgajā dzīvē viņa iemīlēsies aģentūras pirmajā itāļu klientā Marčello (Eiženio Frančeskīni).
Ceturtās sezonas noslēgumā Emīlijas bijušais mīļotais, izskatīgais šefpavārs Gabriels, pēc Alfija pierunāšanas, nolemj doties viņai līdzi uz Romu…