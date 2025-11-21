Kāpēc šī Teilores Sviftas vēstule Liamam Peinam izsolē var kļūt par sensāciju?
Popzvaigznes Teilores Sviftas emocionālā vēstule bijušajam grupas “One Direction” dalībniekam Liamam Peinam tagad, iespējams, tiks pārdota par tūkstošiem ASV dolāru.
Tiek ziņots, ka Teilores Sviftas sirsnīgā vēstule, ko viņa savulaik nosūtīja Liamam Peinam, izsolē varētu tikt pārdota par tūkstošiem. Dziedātāja esot nosūtījusi Liamam mīļu vēstījumu 2017. gada decembrī.
Vēstule, kas izsolē, iespējams, sasniegs 13 000 ASV dolāru cenu, tika nosūtīta “One Direction” zvaigznei neilgi pirms viņa uzstāšanās “Jingle Bell Ball” koncertā Londonā. Teilore slavēja Liama solo karjeru un īpaši pieminēja viņa singlu “Bedroom Floor”.
Teilore rakstīja: “Liam, sen neesam tikušies! Es esmu tik sajūsmināta par tevi. Tu tur ārā lido. Esmu apsēsta ar “Bedroom Floor”. Ir tik forši tev sekot no malas — vienmēr jūtu līdzi. Veiksmi šovakar!”
Vēstule bija ievietota aploksnē ar vārdu “Liams” priekšpusē, ko rotāja zvaigznītes. Aploksne bija aizzīmogota ar vaska “T”. Tiek ziņots, ka Liams pēc vēstules saņemšanas to nodevis kādam draugam.
Tiek uzskatīts, ka kolekcionāri vēlēsies iegūt šo vēstuli, jo tai ir vēsturiska nozīme. Prognozēts, ka izsolē tā varētu sasniegt līdz pat 13 000 dolāru, kad Omega Auctions nākammēnes sāks pieņemt solījumus.
Izsole notiek neilgi pēc Liama traģiskās nāves pirmās gadadienas 2024. gada oktobrī.
Kā zināms, Peins traģiski nomira pagājušajā gadā 31 gada vecumā, nokrītot no viesnīcas balkona Argentīnā. Autopsijā tika konstatēts, ka viņš miris no politraumas, un viņa organismā atrastas alkohola, kokaīna un recepšu antidepresantu pēdas.
