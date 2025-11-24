Princese Ketrīna saskaņo savu tērpu ar princi Viljamu un pasākumam izvēlas karalienei Elizabetei II piederējušus auskarus
foto: Zak Hussein / BACKGRID/ Vida Press
Princese Ketrīna „Royal Variety Performance” pasākumā Karaliskajā Albertholā 2025. gada 19. novembrī Londonā.
Velsas princese Ketrīna pagājušajā nedēļā apmeklēja "Royal Variety Performance" pasākumu Londonā, kuru 2024. gadā bija spiesta izlaist slimības dēļ.

Velsas princese staroja, pa sarkano paklāju ejot kopā ar savu vīru princi Viljamu, ar kuru viņa šajā vakarā bija saskaņojusi tērpus, abiem izvēloties samtu. Svinīgo pasākumu Ketrīna apmeklēja augumam piegulošā garajā vakarkleitā no tumši zaļa samta, kam bija rotaļīgs V veida dekoltē zonas risinājums. Princeses tērpu radījis modes nams “Talbot Runhof”. 

Princese Ketrīna un princis Viljams apmeklē „Royal Variety Performance” Karaliskajā Albertholā Londonā 2025. gada 19. novembrī.

Princese Ketrīna un princis Viljams apmeklē „Royal Variety Performance” Londonā 2025. gadā

Ketrīna matus bija atstājusi vaļējus, ieveidojot vieglos viļņos. Koptēlu viņa noslēdza ar nelielu “clutch” somiņu, ko darinājis viņas iecienītais zīmols “Jenny Packham”, kā arī grezniem briljantu auskariem.

foto: Zak Hussein / BACKGRID/ Vida Press
Princese Ketrīna rotājusies ar karalienei piederējušajiem auskariem ar briljantiem.
Princese Ketrīna rotājusies ar karalienei piederējušajiem auskariem ar briljantiem.

Ar šiem juvelierizstrādājumiem princese pirmoreiz bija redzēta rotājamies 2023. gadā. Tie savulaik piederējuši karalienei Elizabetei II, kura savas valdīšanas laikā tos ausīs likusi vairākkārt.

foto: Matt Crossick/ITV/Shutterstock/ Vida Press
Princis un princese vakaram izvēlējušies samtu.
Princis un princese vakaram izvēlējušies samtu.

Arī princis Viljams pasākumam, kas norisinājās Karaliskajā Albertholā Londonā, bija izvēlējies samtu, taču palika pie tradicionāli melnā, nevis tumši zaļā, kā viņa sieva.

foto: BACKGRID/ Vida Press
Velsas princis un princese 2023. gada 1. jūnijā, apmeklējot Jordānijas kroņčprinča kāzu svinīgo banketu. Ketrīnas ausis pirmo reizi rotā “Greville” garie auskari ar briljantiem.
Velsas princis un princese 2023. gada 1. jūnijā, apmeklējot Jordānijas kroņčprinča kāzu svinīgo banketu. Ketrīnas ausis pirmo reizi rotā “Greville” garie auskari ar briljantiem.

„Royal Variety Performance” allaž ir īpaši grezns vakars, kur labdarības vārdā pulcējas daudzi spilgti cilvēki no šovbiznesa aprindām. 2025. gada pasākumu vadīja Džeisons Manfords.

foto: Chris Jackson/WPA Pool/Shutterstock/ Vida Press
Ar “Greville” garajiem briljantu auskariem princese Ketrīna bija rotājusies arī šā gada jūlijā, kad Vindzoras pilī tika rīkots valsts bankets par godu Francijas prezidenta Emanuela Makrona vizītei.
Ar “Greville” garajiem briljantu auskariem princese Ketrīna bija rotājusies arī šā gada jūlijā, kad Vindzoras pilī tika rīkots valsts bankets par godu Francijas prezidenta Emanuela Makrona vizītei.

Tajā uzstājās Džesija Džeja, kā arī „Britain’s Got Talent” uzvarētājs Harijs Moldings. 

foto: Alamy/ Vida Press
Karaliene Elizabete II ar vīru Edinburgas hercogu princi Filipu 1953. gada 12. martā. Karalienes ausis rotā “Greville” garie auskari ar briljantiem.
Karaliene Elizabete II ar vīru Edinburgas hercogu princi Filipu 1953. gada 12. martā. Karalienes ausis rotā “Greville” garie auskari ar briljantiem.

