Princese Ketrīna saskaņo savu tērpu ar princi Viljamu un pasākumam izvēlas karalienei Elizabetei II piederējušus auskarus
Velsas princese Ketrīna pagājušajā nedēļā apmeklēja "Royal Variety Performance" pasākumu Londonā, kuru 2024. gadā bija spiesta izlaist slimības dēļ.
Velsas princese staroja, pa sarkano paklāju ejot kopā ar savu vīru princi Viljamu, ar kuru viņa šajā vakarā bija saskaņojusi tērpus, abiem izvēloties samtu. Svinīgo pasākumu Ketrīna apmeklēja augumam piegulošā garajā vakarkleitā no tumši zaļa samta, kam bija rotaļīgs V veida dekoltē zonas risinājums. Princeses tērpu radījis modes nams “Talbot Runhof”.
Princese Ketrīna un princis Viljams apmeklē „Royal Variety Performance” Londonā 2025. gadā
Ketrīna matus bija atstājusi vaļējus, ieveidojot vieglos viļņos. Koptēlu viņa noslēdza ar nelielu “clutch” somiņu, ko darinājis viņas iecienītais zīmols “Jenny Packham”, kā arī grezniem briljantu auskariem.
Ar šiem juvelierizstrādājumiem princese pirmoreiz bija redzēta rotājamies 2023. gadā. Tie savulaik piederējuši karalienei Elizabetei II, kura savas valdīšanas laikā tos ausīs likusi vairākkārt.
Arī princis Viljams pasākumam, kas norisinājās Karaliskajā Albertholā Londonā, bija izvēlējies samtu, taču palika pie tradicionāli melnā, nevis tumši zaļā, kā viņa sieva.
„Royal Variety Performance” allaž ir īpaši grezns vakars, kur labdarības vārdā pulcējas daudzi spilgti cilvēki no šovbiznesa aprindām. 2025. gada pasākumu vadīja Džeisons Manfords.
Tajā uzstājās Džesija Džeja, kā arī „Britain’s Got Talent” uzvarētājs Harijs Moldings.