Princis Džordžs pirmo reizi kļūst par savas mammas - Velsas princeses Ketrīnas - pavadoni oficiālā pasākumā. FOTO
Sestdien, 8. novembrī, 12 gadus vecais princis Čārlzs pirmo reizi kļuva par savas mammas - Velsas princeses Ketrīnas - pavadoni oficiālā pasākumā.
Abi Londonā, "Royal Albert Hall" koncertzālē, piedalījās tradicionālajā Piemiņas festivālā, kurā tika godināti karavīri, kas kalpojuši Apvienotajai Karalistei un Sadraudzības valstīm. Pasākums šogad bija īpaši nozīmīgs, jo šogad tika aizvadīta 80. gada diena kopš Otrā pasaules kara beigām.
Ketrīna un Džordžs bija tērpušies tumšās drēbēs un viņu apģērbiem bija piesprausta sarkana magone – kritušo karavīru piemiņas simbols. Pasākumā piedalījās arī karalis Čārlzs III, karaliene Kamilla un citi karaliskās ģimenes locekļi. Princis Viljams, kurš nesen atgriezās no vizītes Brazīlijā, šajā pasākumā nepiedalījās.
Šis bija jau otrais pasākums šogad, kurā piedalījās princis Džordžs – 5. maijā viņš Bakingemas pilī piedalījās tējas pēcpusdienā, kuru rīkoja karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla. Pasākums notika par godu Otrā pasaules kara veterāniem.