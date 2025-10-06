Princis Viljams publiski atklāj, kā viņu ietekmējusi sievas princeses Ketrīnas cīņa par veselību
Jaunākajā intervijā ar aktieri un producentu Jūdžinu Leviju Velsas princis Viljams atklāti runājis par to, kā viņa tēvs karalis Čārlzs un sieva Keita Midltone cīnījās par savu veselību pēc tam, kad abiem tika diagnosticēts vēzis.
Pirmo reizi princis Viljams atklāti izteicies par to, kā sievas un tēva vēža diagnoze ietekmējusi karalisko ģimeni un viņu pašu. Velsas princis dalījās atmiņās par smago laiku, ko viņa ģimene piedzīvojusi kopš brīža, kad pagājušajā gadā princesei Ketrīnai un karalim Čārlzam tika konstatēta ļaundabīgā slimība.
2024. gada februārī Bakingemas pils paziņoja, ka karalim Čārlzam pēc prostatas pārbaudes konstatēts vēzis, bet precīzu tā lokāciju publiski neizpauda. Tikai dažas nedēļas vēlāk, 2024. gada martā, princese Ketrīna atklāja, ka arī viņai diagnosticēts vēzis. Tas atklāts analīzēs pēc tā paša gada janvārī princesei veiktās plānveida vēdera dobuma operācijas. Šī gada janvārī Ketrīna paziņoja, ka ir iestājusies remisija un viņa pamazām atgriežas pie publiskajiem pienākumiem.
Princese Ketrīna valsts banketā par godu Donalda Trampa vizītei. 2025. gada 17. septembris
Taču šī pieredze ir atstājusi smagu ietekmi uz tuviniekiem. Intervijā Jūdžinam Levijam princis pastāstīja, kā ģimene tikusi galā šajā neziņas pilnajā un satraucošajā laikā. Vaļsirdīgajā sarunā Viljams atklāja, ka tas, ka tēvs un sieva saslimuši gandrīz vienlaikus, licis sajusties it kā “no apakšas tiek izrauts paklājs”.
Princis nekautrējās atzīt, ka pieredzētais viņu emocionāli ļoti ietekmējis, liekot saskarties ar grūtsirdīgām domām, taču viņš norādīja, ka šī bijusi pirmā reize daudzu gadu laikā, kad ģimene saskārusies ar tik nopietnām slimībām. „Mums bija ļoti paveicies – ģimenē ārkārtīgi ilgu laiku nebija nopietnu slimību. Mani vecvecāki nodzīvoja krietni pāri 90 gadiem. Tādējādi viņi bija īsts fiziskās sagatavotības, stoicisma un izturības paraugs, ja tā var teikt. Mums ģimenē ir ļoti paveicies.”
Turpinājumā, runājot par sievas un tēva slimībām, princis atzina: „Bet tad tu pēkšņi saproti, ka, tēlaini izsakoties, paklājs var tik izrauts no kāju apakšas ļoti ātri un jebkurā brīdī. Tu varbūt pie sevis domā – ‘Ar mums tā nenotiks, mums viss būs kārtībā’. Es domāju, ka ikvienam ir šāds pozitīvs skatījums, jo cilvēkam ir jābūt optimistiskam. Bet, kad tas tomēr ar tevi notiek, tas liek saskarties ar smagiem iekšējiem pārdzīvojumiem.”
Princese Ketrīna apmeklē Karalisko Mārsdena slimnīcu, kur pirms tam pati ārstējās no vēža
Iepriekš Ketrīna par savu cīņu ar vēzi teica: „Tu parādi drosmīgu seju, stoicismu ārstēšanas laikā, bet kad kurss ir beidzies – ‘Viss, varu turpināt, atgriezties pie normālas dzīves’. Patiesībā šis nākamais posms ir ļoti grūts – tu vairs neesi klīniskās komandas uzraudzībā, bet mājās nevari normāli funkcionēt, kā agrāk biji pieradusi.”
„Šī slimība izmaina dzīvi ikvienam – gan pirmās diagnozes brīdī, gan pēc ārstēšanās. Šī pieredze atstāj iespaidu ne tikai uz pacientu, bet arī ģimeni. Bieži tas netiek pietiekami novērtēts – īpaši pirmo reizi, tu pat neapzinies, cik lielu ietekmi tas radīs.”
Spītējot vēzim, princese Ketrīna staro “Trooping The Colour” parādē 2024. gada 15. jūnijā
„Jāatrod savs jaunais ‘normālais’ stāvoklis, un tas prasa laiku... To var salīdzināt ar amerikāņu kalniņiem, ne līdzenu taciņu, kā tu sagaidi. Bet realitātē tā nav – tev nākas piedzīvot grūtus laikus.”
2024. gada februārī karalim Čārlzam pēc plānotas operācijas diagnosticēja publiski nenosauktu vēža formu, un viņa atveseļošanās process aizvien turpinās veiksmīgi.