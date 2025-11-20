Ieskats šovā “Mīlestība bezceļos”
Skatāms Latvijā vēl nebijis iepazīšanās šovs adrenalīna meklētājiem - "Mīlestība bezceļos"
Jaunais iepazīšanās šovs “Mīlestība bezceļos” iemieso adrenalīnu, mežonīgas mīlestības meklējumus un sirsnīgas sarunas pie ugunskura! Četri drosminieki dosies neprātīgā dabas piedzīvojumā, kur katru no viņiem sagaida bezceļu izaicinājums – pārāk dziļi dubļi, bīstami stāvas nogāzes un spriedzes pilni pagriezieni.
Starp sakarsušiem dzinējiem, dubļainiem bezceļiem un nakts zvaigžņu pielietu mežu sākas stāsts, kur instinkti un pievilkšanās kļūst par vienīgo kompasu. Šeit nebūs scenārija - tikai dalībnieki, kas gatavi visam, daba un kāds, kurš, iespējams, satricinās viņu iekšējo pasauli. Randiņš kļūst par izdzīvošanu, bet jūtas - par izaicinājumu bez drošības trosēm. Skaties raidījumu "Go3" jau no šodienas!
Četri dažādi dalībnieki, tostarp delveris Krišjānis no “Saimnieks meklē sievu” un “Karsti. Krēta” Laura no Madonas, četrās epizodēs izkāps no komforta zonas, ļausies spriedzes pilnam adrenalīnam un dosies uz romantiskiem randiņiem dabas klēpī! Par viņu drošību rūpēsies braukšanas eksperts Kristaps no “Offroad Adventures Latvia” – cilvēks, kurš prot savaldīt jebkuru situāciju un zina, kā saglabāt vēsu prātu, kad ceļa priekšā vairs nav.