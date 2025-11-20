Filmas “Ļaunā” zvaigzne Sintija Erīvo atklāj sāpīgo pēdējo tikšanos ar savu tēvu
Aktrises Sintijas Erīvo tēvs meitu pametis, kad viņa bija 16 gadu veca. Turklāt noticis tas pavisam negaidītos apstākļos.
38 gadus vecā Sintija Činasaokvu Onuedinmanasu Amaračukvu Ouezuke Ečimino Erīvo savā drīzumā gaidāmajā grāmatā “Simply More: A Book for Anyone Who Has Been Told They're Too Much” atklāj vairākus pārsteidzošus un ļoti personīgus dzīves notikumus. Filmas “Ļaunā” zvaigzne apraksta arī dienu, kad tēvs aizgāja no viņas dzīves un vairs nekad neatgriezās.
Grāmatā publicētajā fragmentā aktrise raksta: “Man bija 16, kad viņš mani pameta - vienu pašu Londonas metro stacijā pēc strīda par sabiedriskā transporta karti.” Aktrise turpina: “Kad viņš teica, ka vairs nevēlas būt mūsu dzīvēs, es paliku stāvam šokā. Galva bija tukša. Nekādu domu — tikai apjukums un klusums. Un tad es vienkārši aizgāju.”
Erīvo atzīst, ka gadiem ilgi tiekusies sasniegt pēc iespējas vairāk, cerībā, ka tēvs kādu dienu ar viņu leposies. “Pēc tam, kad tēvs mani pameta 16 gadu vecumā, es izmisīgi vēlējos pierādīt, ka esmu izcila — lai viņš mani mīlētu. Tas ir tik vienkārši un tik sarežģīti vienlaikus,” viņa raksta. “Oskara” balvai nominētā aktrise piebilst: “Taču vairs es nemeklēju viņa mīlestību. Un arī jums nav jāmeklē atzinība no tiem, kuri jūs neredz tādus, kādi jūs patiesībā esat.”
“Es atbrīvoju savu tēvu no tēva lomas. Es neizjūtu pret viņu nekādu naidu. Šodien es pret viņu esmu pilnīgi neitrāla.”
“Esmu sapratusi — viņš nekad nav bijis radīts tēva lomai,” viņa rezumē.