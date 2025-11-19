Mīlestības vēstījums Latvijai ar simfonisku vērienu - pašmāju mūzikas zvaigznes Liepājā atskaņo Reiņa Sējāna koncertprogrammu "Ieklausies Dvēseļu putenī"

Koncertprogramma "Ieklausies Dvēseļu putenī" 2025. gada novembrī Liepājā
Pirmdien, 17. novembrī, Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” valsts svētku ietvaros pulcēja Latvijas spožākos populārās un akadēmiskās mūzikas māksliniekus, kuri pirmo reizi plašai publikai atskaņoja Reiņa Sējāna veidoto koncertprogrammu “Ieklausies Dvēseļu putenī”. Tas bija mīlestības vēstījums Latvijai, skanot strēlnieku dziesmām un katra latvieša sirdsdziesmām ar simfonisku vērienu.
Koncerts uz vienas skatuves pulcēja tādus iemīļotus māksliniekus kā Intars Busulis, Jānis Aišpurs, Goran Gora, Linda Leen, Māris Mihelsons, grupas “Instrumenti”, “Cosmos”, “Sudden Lights”, “Latvian Voices”, “Musiqq” un Liepājas simfonisko orķestri diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. “Sveicam Latvijas dzimšanas dienā! Mums visiem ir ārkārtīgi liels prieks piedzīvot šo īpašo svētku sajūtu tieši Liepājā, kas ir devusi mums iespēju muzicēt kopā ar fantastisku orķestri. Un tas ir liels gods un prieks būt kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un Kasparu Ādamsonu pie diriģenta pults,” klausītājiem koncertā sacīja Jānis Šipkēvics.
Pirmajā daļā mūziķi atskaņoja dziesmas, kas iemieso alkas pēc brīvības, cīņu par Latviju. Tās ir latviešu strēlnieku dziesmas, kuras 2019. gadā ieskaņotas dziesmu albumā “Ieklausies Dvēseļu putenī” ar Reiņa Sējāna aranžijām. Šajā vakarā tās pirmoreiz izskanēja sevišķi krāšņā skanējumā ar jaunām Andra Sējāna simfoniskajām aranžijām. Koncerta otrajā daļā tika celtas godā dziesmas, kas simbolizē laimi, prieku un pateicību par to, ka mums ir brīva Latvija. Dziesmas, kuras Latviju mīlošam cilvēkam raisa patriotiskas emocijas un latviskuma apzināšanos – “Dzimtā valoda”, “Ezers”, “Es izjāju prūšu zemi”, “Piekūns skrien debesīs”, “Ugunskura vieta ar skatu uz Latviju”, “Ķiršu lietus”, “Vienīgā”, “Kalniem pāri”. Koncerta izskaņā Reinis Sējāns kopā ar solistu ansambli izpildīja dziesmu “Mana dienišķā dziesma”, iedrošinot klausītājus celties kājās, gavilēt un dziedāt līdzi. Savilņojošam noslēgumam sekoja publikas un visu mākslinieku kopīgs veltījums Latvijai, izpildot dziesmu “Piena ceļš”.