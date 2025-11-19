FOTO: izskanējis un izdejots patriotiskais dejas lieluzvedums "Indulis un Ārija. "Dzirnām" 40"

Patriotiskais dejas lieluzvedums "Indulis un Ārija. "Dzirnām" 40"
Lāčplēša dienā, 2025. gada 11. novembrī, "Xiaomi Arēnā" Rīgā divās izrādēs skatītāji ar stāvovācijām pateicās deju skolas "Dzirnas" dejotājiem, vadītājiem, izrādes mākslinieciskajai komandai par skaisto notikumu.
Šogad satiekas divas jubilejas - Raiņa 160. gadadiena un deju skolas “Dzirnas” 40 gadu jubileja. Godinot šo notikumu, režisors Intars Rešetins-Pētersons, komponists Valters Pūce un horeogrāfs Agris Daņiļevičs radīja pilnīgi jaunu iestudējumu pēc Raiņa romantiskās traģēdijas “Indulis un Ārija” motīviem. Īpaši šim uzvedumam Valters Pūce radījis oriģinālmūziku, ko dzīvajā atskaņoja kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un jauniešu koris "Balsis". Izrādi izdejoja visu paaudžu esošie un bijušie "dzirnieši" kopā ar saviem vecākiem un deju draugiem.
Lieluzvedums ir veltījums Latvijai – notikums, kurā satiekas dažādas paaudzes, dzīva mūzika, Raiņa lugas tēli un vērienīga dejas enerģija. Tā bija iespēja Lāčplēša dienā ne tikai pieminēt varoņus, bet arī piedzīvot vienotību mākslā, kas runā par mūsu tautas likteni, saknēm, kas atbalsojas šodienā un nākotnē. Kopumā uzvedumā piedalījās vairāk nekā 600 dejotāju – visu paaudžu “Dzirnieši”, pieaicinātie deju kolektīvi “Lielupe” un "Ogre”, kā arī dejotāji kopā ar saviem vecākiem. Skatītājus sagaidīja daudzslāņaina mākslas pieredze – deja, mūzika, Raiņa tēli, video māksla un arēnas mēroga gaismu partitūra.
Agra Daņiļeviča deju skolas “Dzirnas” stāsts aizsākās 1985. gada 1. septembrī Krimuldas vidusskolā. Šodien tā ir akreditēta mācību iestāde Rīgā, kurā jaunie dejotāji apgūst dažādus stilus – hiphopu, džezu, mūsdienu un modernās dejas, breika elementus, kā arī latviešu tautas dejas. “Dzirnu” radošais lidojums un tehniskā varēšana bieži stiepjas tālu ārpus obligātā repertuāra, taču šajā lidojumā nemainīgi tiek saglabātas latviskās pamatvērtības un mīlestība pret deju.