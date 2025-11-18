Aizsaulē devies pasaulslavenais fotogrāfs Ulvis Alberts. Savulaik viņa objektīvā nokļuva pat Džimijs Hendrikss un Bobs Dilans!
83 gadu vecumā aizsaulē devies trimdas latviešu fotogrāfs Ulvis Alberts, kurš ieguva pasaules slavu gan kā mūzikas, kino un citu zvaigžņu iemūžinātājs, gan arī augstākā līmeņa pokera sacensību atspoguļotājs.
"Šodien, 18. novembrī noslēdzās skaists mūžs. Fotogrāfs Ulvis Alberts devies tālā ceļojumā pa pasaules galaktikām. Izsakām līdzjūtību visiem, kuri apbrīnoja mākslinieka talantu, un ikvienam, kam Ulvis bija svarīgs. Informācija par atvadu ceremoniju sekos," teikts mākslinieka "Facebook" kontā.
Vācu okupācijas laikā Rīgā dzimušais Ulvis Alberts kopā ar ģimeni kara laikā izceļoja uz Vāciju, bet vēlāk pārcēlies uz ASV. Pēc radio televīzijas bakalaura grāda iegūšanas Vašingtonas Universitātē Sietlā Ulvis Alberts tur sāka fotografēt tādus mūziķus, kā Bobs Dilans, Džimijs Hendrikss, Džerijs Garsija. 1973. gadā viņš pārcēlās uz dzīvi Losandželosā, lai strādātu Holivudā, un tur viņa objektīvā bieži nokļuva Holivudas zvaigznes, tādas kā pasaulslaveno brāļu Marksu izcilākais pārstāvis Graučo Markss, vesternu leģenda Džons Veins, "Supermens" Kristofers Rīvs un daudzi citi. Viņš bieži fotografējis augsta līmeņa pokera sacensības.
Par izcilā latviešu fotogrāfa Ulvja Alberta gaitām varat noskatīties šajā dokumentālajā filmā: