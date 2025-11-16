Vācu dziedātājs Jorens Šteinhauers iecerējis sniegt bezmaksas koncertus visās Latvijas pilsētās - 81 koncerts! Nākamā pietura Piltenē
Sestdien, 22. novembrī, plkst. 15.00 Piltenes kultūras namā notiks sirsnīgs un iedvesmojošs vācu mūziķa Jorena Šteinhauera koncerts projekta “LV81” ietvaros. Koncerts piemērots visām paaudzēm un sola vieglu, dzīvespriecīgu atmosfēru, kurā mijas dziesmas, humors un stāsti par Latviju un tās cilvēkiem.
Jorens kopā ar mūziķi Gunti Veilandu īsteno savu lielāko sapni – projektu “LV81”, kura mērķis ir piecu gadu laikā apceļot 81 Latvijas pilsētu, dāvājot cilvēkiem koncertus, sarunas un smaidus.
Katrs koncerts tiek filmēts un iemūžināts video formātā, kas vēlāk tiek publicēts Jorena sociālajos tīklos, ļaujot skatītājiem iepazīt Latvijas pilsētas no cita skatupunkta. Koncerti ir bez maksas un pieejami ikvienam.
“Gribu, lai šis projekts kļūst par tiltu starp cilvēkiem – lai ikviens, arī tie, kas dzīvo mazās pilsētās, sajūt, ka viņi ir daļa no lielas un skaistas Latvijas,” saka mūziķis.
Jorens Šteinhauers pirmoreiz Latvijā nonāca 2005. gadā, skolēnu apmaiņas programmā Talsos. Pēc vidusskolas beigšanas viņš atgriezās Rīgā, kur gadu strādāja ar sociālā riska bērniem un jauniešiem, šajā laikā apgūstot latviešu valodu un iemīlot Latviju. Atgriezies Vācijā, viņš sāka rakstīt dziesmas latviešu valodā – no sirds un ar humoru.
Plašu atpazīstamību mūziķis ieguva ar dziesmu “Paldies latiņam”, bet 2014. gadā kopā ar grupu “Aarzemnieki” pārstāvēja Latviju Eirovīzijā ar populāro dziesmu “Cake to Bake”.
Klausītājus Piltenē sagaidīs sadziedāšanās, stāsti, humors un sirsnīgas sarunas.
Pasākumu atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā.