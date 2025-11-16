Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...
Aktrise Agnese Budovska pēc filmēšanās "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" basketbolu nomaina pret peldēšanu
Aktrise Agnese Budovska pēc filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kur atveido galveno lomu – leģendāro basketbolisti Dzidru Uztupi-Karamiševu –, savā nākamajā kinodarbā tēlo izbijušu profesionālu peldētāju.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Agnese Budovska smejot atzīstas, ka no 2023. gada laiku pavadīja basketbola laukumos, savukārt visu aizvadīto gadu – baseinos, filmējoties Lindas Oltes darbā "Bērns". “Es ļoti daudz peldēju, tāpat arī mācījos nirt. Un niršana ir tā lieta, ko turpinu darīt,” par sportiskajām aktivitātēm, ko no filmas pārņēmusi ikdienas paradumos, pastāsta Budovska.
Agnese Budovska pirmizrādes vakarā filmu gan tā arī nenoskatījās – lai arī kinoteātrī "Forum Cinemas" to demonstrēja 14 zālēs, aktrise kopā ar radošo komandu pirms seansiem devās sarunāties ar skatītājiem.
Apbrīnojama mērķtiecība
Agnesi Budovsku, gatavojoties filmai, basketbola zinībās un niansēs skoloja treneris un portāla Jauns.lv galvenais redaktors Kristaps Saulītis. “Neslēpšu – kad mani režisors Dzintars Dreibergs sākotnēji uzrunāja, bija neliela skepse un, protams, liela neziņa. Cilvēks, kas nekad dzīvē basketbolu nav spēlējis, vien pāris mēnešu pēc otrā bērna piedzimšanas tagad sāks jaunu sporta veidu no nulles… Tomēr jau pirmajos treniņos pamanīju milzu centību, mērķtiecību un vēlmi nevis tikai izdarīt, bet arī saprast, kāpēc vajag tieši tā,” savu audzēkni raksturo Saulītis.
Abi kopā darbojušies vienu basketbola sezonu – no agra rudens līdz vēlam pavasarim vidēji kādas divas reizes nedēļā: “Beigās pat nedaudz viņu iesaistīju basketbola treniņos ar Rīgas Stradiņa universitātes meitenēm, kuras ar šo sporta veidu nodarbojas desmit un vairāk gadu. Apbrīnojamākais, ka Agnese pat tur nekrita ārā,” pārsteigts bijis pat skolotājs pats. “Vēlāk pirmā publiskā medusmaize manām acīm bija viņas dalība Krastu mačā, kur uz citu aktrišu fona tiešām izskatījās kā cilvēks ar pamatīgu basketbola pieredzi un pat tika atzīta par mača vērtīgāko spēlētāju! Goda vārds, nezinu, vai vēl kāds cilvēks būtu uz ko tādu spējīgs.”