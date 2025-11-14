Grupa "Lādezers" Latvijas svētku noskaņās laiž klajā dziesmu "Piesaukšana"
Mūziķis Ingus Ulmanis un grupa “Lādezers” Latvijas svētku sajūtās laiž klajā jaunu dziesmu “Piesaukšana”, kurai izmantots Ojāra Vācieša populārais dzejolis.
Dziesmas mūzikas autors ir Ingus Ulmanis; mūzikas producenti – Gints Sola un Ingus Ulmanis. Kā norāda mūziķi, grupa “Lādezers” turpina savu aktīvo darbību, kura īpaši atsākusies pēc Ingus Ulmaņa sešdesmit gadu jubilejas turnejas. Grupa ne tikai uzstājas, bet aktīvi strādā arī ierakstu studijā, un jaunā dziesma tam ir apliecinājums. Tā ir pirmā dziesma, ar kuru grupa iepazīstina plašāku publiku pirms iecerētās koncerttūres “Zemūdenes”, kura sāksies 2026. gada februāra beigās.
Ingus Ulmanis teic: “Pret Ojāru Vācieti man allaž bijusi īpaša cieņa. Pat nevaru formulēt šo sajūtu, bet viņš vienmēr man bijis ļoti tuvs savā garā... Ir sajūta, ka Ojāra dzeja būtu aktuāla gan mūsu senčiem, gan mūsdienu paaudzei. Lielā respekta dēļ reti izmantoju viņa dzeju savās dziesmās, īpaši jau tik populāru dzejoli kā “Piesaukšana”. Tomēr pie manis tas atnāca ar tādu spēku, ka nespēju atturēties realizēt to muzikālā formā. Ojārs Vācietis mani vienkārši apbūra slīpā lietū. Un ne tikai dzejolis, bet arī tas, kā viņš pats to runā, ko es pat mēģinu pēdējā piedziedājuma improvizācijā atdarināt...”
Pavisam nesen grupa uzsāka sadarbību ar fotogrāfu Artūru Kondrātu, un dziesmas videoklipam izmantotas viņa fotogrāfijas. “Strādāt kopā vienmēr ir radošs un iedvesmojošs process – tā jau ir mūsu otrā sadarbība. Kad satiekas divi radoši cilvēki, vienmēr ir interesanti vērot, kas no tā var izaugt un kā idejas sāk elpot, kā mūzika sasaucas ar fotogrāfiju. Prieks, ka varēju palīdzēt realizēt un pārvērst Ingus ieceri attēlos.”
Grupas “Lādezers” koncertturnejas “Zemūdenes” koncerti notiks:
- 14.februārī plkst.19 KC “Siguldas devons”
- 20.februārī plkst.19 Gulbenes novada kultūras centrā
- 21.februārī plkst.18 Ogres kultūras centrā
- 27.februārī plkst.19 Valmieras kultūras centrā
- 28.februārī plkst.19 Talsu kultūras centrā
- 6.martā plkst.19 Ādažu Kultūras centrā
- 8.martā plkst.16 VEF Kultūras pilī
- 20.martā plkst.18 kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 21.martā plkst.18 Limbažu kultūras centrā
- 28.martā plkst.18 Dzintaru koncertzāles mazajā zālē