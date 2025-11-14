Pēc gandrīz 60 uz skatuves pavadītiem gadiem par mūziķa karjeras beigšanu paziņo Deivids Koverdeils
Rokmūzikas leģenda Deivids Koverdeils, grupas "Whitesnake" dibinātājs un solists, kā arī bijušais "Deep Purple" vokālists, paziņojis par aiziešanu pensijā pēc gandrīz sešām desmitgadēm uz skatuves.
74 gadus vecais britu mūziķis par savu lēmumu izziņoja "YouTube", video emocionāli atklājot, ka ir pienācis laiks novilkt rokenrola platformkurpes un pieguļošās džinsas, pateicoties visiem, kas viņu atbalstījuši – no mūziķiem un komandas līdz faniem un ģimenei.
Video bija iekļauta montāža ar spilgtākajiem koncertu mirkļiem, fonā skanot „Whitesnake” dziesmas „Forevermore” remiksam. Grupas lielākie panākumi ASV bija 1987. gadā ar hitiem „Is This Love” un „Here I Go Again”, kuru videoklipos piedalījās viņa toreizējā sieva Džūlija Kitena. Viņi apprecējās 1989. gadā, bet laulība ilga tikai divus gadus. Kitena aizgāja mūžībā 2021. gadā 59 gadu vecumā.
Koverdeils nav koncertējis kopš 2022. gada, kad viņam tika diagnosticēta smaga deguna blakusdobumu infekcija, kas prasīja ilgstošu ārstēšanos. Viņš tika uzņemts Rokenrola slavas zālē 2016. gadā kā „Deep Purple” dalībnieks. Viņa ģimene – sieva Sindija un dēls Džaspers – sociālajos tīklos pauda lepnumu par viņa lēmumu, uzsverot, ka viņš ir ne tikai izcils mūziķis, bet arī lielisks tēvs. Koverdeils ir arī tēvs meitai Džesikai no pirmās laulības. Tagad viņš plāno baudīt pelnītu atpūtu, atskatoties uz savu iespaidīgo muzikālo mantojumu, kas ietekmējis rokmūzikas pasauli paaudzēm ilgi.