"Ērkšķu šovā" kemperos sāk pazust mantas. Kurš pie vainas?
Sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces devušās uz indiāņu apmetni, lai piedzīvotu senos rituālus un iemācītos atrast mieru sevī un ar savām cīņasbiedrēm.
Indiāņu virsaitis sagaida dalībnieces ar virkni pārbaudījumu, skaidrojot, ka tie sagatavoti iekšējā līdzsvara atgūšanai, sākot ar miera pīpi un speciālu dzērienu, kas gatavots no vistas asinīm. Olga atzīst, ka dzira esot "pārsteidzoši garšīga", taču Laura pēc tās nobaudīšanas sajutās slikti: "Mani uzreiz uz korķi parāva."
Pēc rituāla tiek ierosināts visām aprakt kara cirvi. Tas kalpoja kā simbolisks akts, lai atstātu zemē visus aizvainojumus un dusmas. Olga pajokoja, ka patiesam mieram starp viņām "vajadzētu trīsreiz lielāku cirvi", bet Dace atzina, ka dažas sievietes spēs piedot tikai laika gaitā. Kad katra dāma pieskārās cirvim, virsaitis mudināja atbrīvoties no visa negatīvā. Evita ar smaidu paziņoja, ka "ielikusi cirvī visus savus ienaidniekus". Tomēr Elīne palika pie sava stingrā viedokļa: "Man nav kara, bet ja cilvēks man nepatīk, tad nepatīk līdz galam."
Pēc rituālu baudīšanas dalībnieces atgriežas kemperī, kur Ksenija secina, ka pazudis viņas kosmētikas maciņš. Viņa pārmeklē visu kemperi līdz secina, ka tik liels maks nevar vienkārši pazust, pieļaujot, ka kāda no pārējām to varētu būt noslēpusi. Evita pastāstīja, ka redzējusi maku uz galda pirms divām dienām, bet pēc tam tas pazudis. Arī Elīne atzīst, ka kemperos sāk pazust mantas. Turpinot meklējumus, Ksenija kļūst manāmi satraukta: "Es varu nekrāsoties, bet manas mantas lai ir pie manis."
Vakara gaitā dāmu sarunās atklājās, ka kosmētikas maks joprojām nav atradies. Dace gan aizkadrā piebilda: "Zinu cilvēku, kas viņu sākumā paņēma, bet pēc tam tas tiešām pazuda."
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībnieces
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītajā sezonā "Tet TV+" un kanāla "360" skatītājiem būs iespēja sekot līdzi desmit drosmīgām sievietēm, kuras ...