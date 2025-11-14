Vairāku Rietumu slavenību attiecības ar Krieviju izraisījušas viļņošanos.
Šodien 05:01
Kremļa rēgs virs Holivudas: slavenības, kuras ignorē Krievijas kara realitāti un runā tā, ka agresoram atliek vien aplaudēt
Krievijas iebrukums Ukrainā izmainīja ne tikai Eiropas drošības kārtību, bet arī radīja krasu robežšķirtni starptautiskajā kultūras telpā. Kamēr daudzi Rietumu mākslinieki skaidri nosodījuši agresiju, citi nonākuši kritikas ugunīs — vai nu neizteiktas pozīcijas, vai arī publiski draudzīgu izteikumu dēļ Krievijas virzienā.
No Freda Dērsta līdz Džaredam Leto, no Stīvena Sīgala līdz Žerāram Depardjē — šīs personības, ar dažādu intensitāti un dažādiem kontekstiem, nonākušas uzmanības centrā, jo viņu teiktais vai nedarītais kara laikā daļai sabiedrības šķitis pārāk pielaidīgs vai pat netieši Krievijai labvēlīgs.