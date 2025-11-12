DJ Ella ar jauno dziesmu “Azotē” aicina rudens pelēcībā atrast gaismu un siltumu sevī
Kad rudens piezogas ar savu vēsumu, lietus lāsēm un aizvien īsākām dienām, DJ Ella klausītājiem dāvā dziesmu, kas aicina rast siltumu sevī. Jaunā dziesma “Azotē” tapusi pavisam nesen — pirms pāris nedēļām Ellas mājas studijā Rīgā, un tā iemieso introspektīvu noskaņu, kas raksturīga rudenim un arī tumšākajam laikam pēc tā.
“Azotē” ir dziesma, kas tiks iekļauta DJ Ellas trešajā studijas albumā, un ir Ellas pašas rakstīta un producēta kompozīcija, kas tapusi, iedvesmojoties no tādiem mūsdienu elektroniskās mūzikas māksliniekiem kā Ben Böhmer, RÜFÜS DU SOL un ODESZA. Dziesma balstīta, ejot pa šo mākslinieku iezīmētajām skaņu takām – apvienojot siltu elektronisko skanējumu, emocionālu dziļumu un gaisīgus ritmus.
“Rudens vienmēr ir bijis īpašs laiks – tajā ir miers, tukšums, un reizē arī iespēja atgriezties pie sevis. Dziesma “Azotē” ir par to sajūtu, kas jāmeklē, lai atrastu savu gaismu un siltumu iekšienē, kad ārā valda pelēcība un koku lapas ir nodzeltējušas," stāsta DJ Ella.
Ar vieglu elektronisku skanējumu un melanholisku melodiju “Azotē” ienes Ellas daiļradē jaunu niansi – tā ir vienlaikus trausla un spēcīga, personiska un universāla. Dziesma atgādina, ka arī tad, kad tumsa uz brīdi uzvar gaismu, mēs katrs varam atrast savas mazās gaismas dzirkstis, kas silda un iepriecina.