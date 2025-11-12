Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - jauns pašmāju seriāls, turku kaislības un Klārksons fermā
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties pašmāju jauno seriālu "Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes", turku drāmu "Nevainība" un britu dokumentālo seriālu "Klārksona ferma".
Kurš ir upuris, kurš – slepkava?
Tet televīzijā skatāms jauns pašmāju seriāls "Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes".
Una un Dāvids ir šķietami laimīgs un pārticis pāris, taču izbijusī aktrise par savu pozīciju attiecībās nejūtas pārliecināta, par sabiedrībā ietekmīgo vīru lasot gan dzeltenajā presē, gan saņemot noslēpumainas īsziņas. Ciemos pie abiem ierodas ģimenes draugs Oskars, kurš nesekmīgi lūdz Dāvidam pārdot golfa klubu, bet Una nespēj izturēt nokaitēto gaisotni un dodas pasniegt meistarklases teātra mākslā jaunajam studentam Gustavam. Tieši tur Unai rodas plāns, kā nosargāt savu vietu ģimenē. Sākas cīņa par savu plānu realizāciju un, izrādās, arī par dzīvību. Kurš ir upuris un kurš slepkava, skatītājam būs jāuzmin pašam. Lomās: Madara Botmane, Normunds Laizāns, Aksels Aizkalns, Ģirts Luiziniks, Toms Auniņš, Ieva Lejiņa. Režisors: Andrejs Ēķis, scenārija autori: Zane Zuste, Andrejs Ēķis.
Sarežģītais mīlas trijstūris
Turku televīzijas seriāls "Nevainība" ("Masumiyet") ir emocionāli piesātināta drāma.
Seriāla centrā ir Bahara – sieviete, kuras dzīve sagriežas kājām gaisā, kad viņas meita iemīlas ievērojami vecākā vīrietī, kurš ir ne tikai viņas tēva priekšnieks, bet arī saderināts ar citu sievieti. Šis sarežģītais mīlas trijstūris atklāj dziļas psiholoģiskas un sociālas tēmas, tostarp varas attiecības, manipulāciju un sabiedrības spriedumus. Seriālā ir 13 sērijas, katra aptuveni divu stundu garumā, un tas filmēts Stambulā, piedāvājot skatītājiem gan vizuāli pievilcīgu vidi, gan emocionāli intensīvu sižetu. "Nevainību" ("Masumiyet") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Klārksons fermā
"Klārksona ferma" ("Clarkson’s Farm") ir britu dokumentāls seriāls, kurā televīzijas zvaigzne Džeremijs Klārksons mēģina pats vadīt savu lauku saimniecību.
Seriāls seko Džeremija Klārksona centieniem pārvaldīt 1000 akru lielu saimniecību, kuru viņš iegādājās 2008. gadā un nosauca par "Diddly Squat Farm" – ironiski norādot uz tās zemo produktivitāti. Pēc vietējā zemnieka aiziešanas pensijā 2019. gadā Klārksons nolēma pats uzņemties saimniecības vadību, lai arī viņam nebija iepriekšējas pieredzes lauksaimniecībā.
Seriāls pirmizrādi piedzīvoja 2021. gada jūnijā un ātri ieguva popularitāti, kļūstot par vienu no visvairāk skatītajiem oriģinālseriāliem Apvienotajā Karalistē. Tajā piedalās arī Kalebs Kūpers – jauns vietējais zemnieks, kurš palīdz Klārksonam ar ikdienas darbiem un sniedz padomus par tehniku un lauksaimniecības metodēm. Seriāls slavēts par to, ka palielinājis sabiedrības izpratni par britu lauksaimniecību, parādot gan tās grūtības, gan skaistumu. Klārksons bieži sastopas ar izaicinājumiem – no laikapstākļu radītiem zaudējumiem līdz birokrātiskiem šķēršļiem, piemēram, vietējās pašvaldības atteikumiem būvēt restorānu vai paplašināt veikalu. Seriāla "Klārksona ferma" pirmās trīs sezonas skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".