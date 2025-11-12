Reiks sola muzikālu sprādzienu savā pirmajā lielajā koncertā “Palladium”
Jau šo piektdien, 14. novembrī, koncertzālē “Palladium” uz skatuves kāps hiphopa mākslinieks Reiks, kuru var uzskatīt par vienu no spilgtākajām un daudzsološākajām jaunās paaudzes balsīm Latvijas repā. Šis būs viņa pirmais lielais solo koncerts – notikums, kas iezīmēs jaunu posmu Reika radošajā ceļā.
Koncertā skanēs gan klausītāju jau iemīļotie singli, gan īpaši sagatavoti pārsteigumi. Vakars apvienos dzīvo mūziku, hiphopu un house mūzikas estētiku, veidojot enerģisku un plūstošu skanējumu. Programmā būtiska loma tiks piešķirta arī atmosfērai un vizuālajam stāstījumam – Reiks atklās sevi vēl neredzētā gaismā, sniedzot cilvēkiem gan jautru atmosfēru, gan nopietnas pārdomas caur interesantu šovu un dažādu žanru aranžētu muzikālu sprādzienu.
“Es gribēju apvienot gan dažādus stilus, gan iedot cilvēkiem skaistu Latvijas svētku sajūtu, iekļaujot tajā arī kaut ko personisku. Šķiet, ka tas ir izdevies, un tagad jau pats nevaru sagaidīt startu,” saka Reiks.
Uz skatuves Reikam pievienosies vairāki viesmākslinieki, tostarp Deniss, Lelde Dreimane, Patrisha, Emilija un citi. Šis vakars sola kļūt par spēcīgu un emocionāli piesātinātu pieredzi – gan tiem, kuri Reika mūzikai seko jau sen, gan tiem, kuri tikai tagad atklāj viņa balsi un vēstījumu.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu Servisa tirdzniecības vietās un mājas lapā.