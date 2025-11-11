Reiks laiž klajā patriotisku dziesmu "Augstāk par zemi" - veltījumu Latvijai un brīvībai
Hiphopa mākslinieks Reiks saviem klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu “Augstāk par zemi”, kas tapusi par godu Lāčplēša dienai un veltīta Latvijas brīvībai, spēkam un ticībai saviem cilvēkiem.
Dziesmā Reiks atklāj personīgu skatījumu uz patriotismu - nevis kā pienākumu, bet kā sajūtu, kas dzīvo ikvienā no mums. Tā ir pateicība savai zemei un cilvēkiem, kas turpina iet uz priekšu, neatkarīgi no apstākļiem. “Es noskatījos seriālu par Emīliju Benjamiņu - par to, kāda Latvijā bija dzīve pirms Otrā pasaules kara. Tas man šķita ļoti interesanti, jo mani vienmēr ir fascinējis, kā latvieši dzīvoja toreiz un cik bieži mēs šodien nenovērtējam brīvību, kas mums ir tagad,” stāsta Reiks.
“Esmu daudz ceļojis un arī ilgāk pabijis ārpus Latvijas, un jo vairāk esmu redzējis, jo vairāk novērtēju, cik skaista ir mūsu Latvija un cik patiesībā labi ir dzīvot šeit — pat tad, ja politiskā vai ekonomiskā situācija ne vienmēr ir viegla. Manas mājas ir pats svarīgākais — te ir mani cilvēki, mans suns, mana ģimene un mana zeme.” Dziesmas pantus Reiks sarakstījis lidmašīnā, atgriežoties uz Latviju. Kompozīcija tapusi sadarbībā ar Kasparu Vizuli, Kristapu Ērgli, skaņu apstrādājis Jānis Šmēdiņš.