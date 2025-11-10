TV
Šodien 18:10
Lai ietaupītu naudu un nopirktu krēslus, Uģis Kuģis atsakās no čipsu ēšanas
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi dodas pēc jaunām mēbelēm. Lai gan sākotnēji plānots iegādāties tikai skapi, kas maksā 900 eiro, galu galā viņi iegādājas arī krēslus. Uģis pats nonāk pretrunā ar savu solījumu, bet, lai segtu izdevumus, viņš nolemj uz mēnesi atteikties no čipsiem.
Uģis ātri vien atrod unikālu koka krēslu, kas maksā 150 eiro gabalā. Viņš to steidz iemēģināt un atzīst, ka tas ir neiedomājami ērts. “Šis būs mans krēsls, tie pārējie var būt jūsu,” saka Uģis. Linda gan ar to nav mierā, jo arī vēlas baudīt maltītes, sēžot “ar glanci”. Iemēģinot lētākus krēslus, Uģis atzīst, ka ir manāma atšķirība ne tikai vizuāli, bet arī komforta ziņā.
“Vai ir iespēja sarunāt kādu atlaidīti?” interesējas Uģis, atzīstot, ka viņā sēž “mazs indietis”, tāpēc teju vienmēr cenšas nokaulēt cenas. Viņš stāsta, ka apzinās, ka labi krēsli maksā tikpat labi, un ir gatavs pavērt naudas maciņu plašāk. “Es esmu ar mieru mēnesi atteikties no čipsiem. Četras paciņas nedēļā man noteikti aiziet.”