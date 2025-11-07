Izziņoti “Grammy” balvu nominanti - visvairāk nomināciju Kendrikam Lamāram
Piektdien izziņoti "Grammy" balvu pretendenti, un vislielākais nomināciju skaits ir amerikāņu reperim Kendrikam Lamāram, kas pretendē uz deviņām balvām.
Nomināciju skaita ziņā viņam seko amerikāņu dziedātāja "Lady Gaga", amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors un ierakstu producents Džeks Antonofs un kanādiešu dziesmu autors un producents "Cirkut". Katrs no viņiem pretendē uz septiņām balvām.
Lamārs nominēts labākā ieraksta, dziesmas un albuma kategorijās, un šī ir trešā reize, kad viņš nominēts vienlaicīgi šajās trīs lielajās kategorijās.
Karjeras gaitā Lamārs saņēmis 22 gremijus, un viņam ir 66 nominācijas.
Arī "Lady Gaga" nominēta labākā ieraksta, dziesmas un albuma kategorijās. Mūziķei šī ir pirmā reize, kad viņa tikusi nominēta vienlaicīgi trīs lielajās kategorijās.
Balsošanas pēdējā kārta notiks no 12. decembra līdz 5. janvārim.
Balvu pasniegšanas ceremonija gaidāma 1. februārī Losandželosā "Crypto.com" arēnā.