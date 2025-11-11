Pašmāju šovos iepazītais kolorītais frizieris Marcelino sapņo par kāzām un suni
Frizieris Marcelino, īstajā vārdā Mārtiņš Juškevičs, Latvijas skatītājiem kļuva pazīstams kā viens no spilgtākajiem realitātes šova "Amors" dalībniekiem, viņa temperamentīgā daba un atklātā uzvedība nepalika nepamanīta.
Tieši šovā viņš pirmo reizi sastapa Lieni Vikmani – sievieti, ar kuru viņa attiecības vēlāk izvērtās par īstu skandālu. Abu kopdzīve un šķiršanās epizodes risinājušās gluži kā seriālā – ar skaļiem strīdiem, izlīgumiem, asarām un pat bildinājumu. Tagad Marcelino atgriežas televīzijas ekrānos jaunā ampluā – seriālā "Praktiskā kokvilna" viņš atveido pats sevi. “Man teica – tev nebūs jātēlo, esi vienkārši tu pats, tikai kameru priekšā. Beidzot!” viņš saka žurnālam "Kas Jauns", piebilstot, ka šāda pieredze viņu iedvesmojusi un nākotnē labprāt pieņemtu līdzīgus piedāvājumus, jo filmēšanas process viņam esot ļoti tuvs. Filmēšanas laikā viņš saņēmis daudz uzslavu no komandas, bet arī vienu skaidru norādījumu no producentiem – dzert nedrīkst!
Latviešu seriāla "Praktiskā kokvilna" pirmizrāde
Marcelino domā, ka seriāla varonis un viņš pats ir gandrīz identiski, tomēr viena atšķirība ir – ekrānā viņš meitenes aicina pie sevis jau pirmajā randiņā, bet dzīvē tā nedarot. Ekrānā varot atļauties vairāk – dzīvē viņam patīk rīkoties lēnāk un ar cieņu. Runājot par privāto dzīvi, frizieris atklāj, ka attiecības ar Lieni joprojām ir viņa dzīves centrā, lai gan šobrīd viņi esot nelielā pauzē. “Tagad esam atkal sastrīdējušies, bet es zinu, ka mēs vēl simt reižu salabsim. Mums tā vienmēr – vai nu elle, vai debesis, pa vidu nekā nav,” viņš stāsta, piebilstot, ka, neraugoties uz vētraino raksturu, joprojām mīl tikai Lieni.
Marcelino stāsta, ka Liene šobrīd vairs nenēsājot saderināšanās gredzenu, taču tas nav pazudis – katru reizi, kad pāris atkal salabis, viņš to redzējis mīļotās pirkstā. Frizieris atzīst, ka abi runājuši par kāzām un plānojuši iegādāties suni – franču buldogu. Bijuši brīži, kad ar Lieni nopietni domājuši par kopdzīvi, taču, kā ierasts, kaislības un strīdi atkal pārtraukuši šo mieru. Neraugoties uz to, Marcelino uzskata, ka ir gatavs mēģināt vēl simt reižu, jo Liene viņam esot vienīgā īstā sieviete Latvijā. Arī viņa, kā viņš stāsta, atzinusi, ka neviens cits vīrietis viņai neesot šķitis interesants vai tuvs.
Runājot par sabiedrības attieksmi, Marcelino atklāj, ka kopīgus foto sociālajos tīklos viņi ar Lieni vairs nepublicējot. Katru reizi, kad parādījies kāds attēls, esot sākušies komentāri un pārmetumi – jautājumi, kāpēc viņi atkal ir kopā, kāpēc piedots un kā varot “tā sevi pazemot”. Lai izvairītos no liekas ažiotāžas, pāris izvēlas klusumu, uzskatot, ka citiem nav jāzina viņu privātās dzīves detaļas. Marcelino pret apkārtējo runām izturas ar ironiju, jo sabiedrībā viņu un Lieni mēdz dēvēt par Latvijas “debilāko pāri”. Viņš gan uzskata, ka šis tituls viņiem nepienākas, piebilstot, ka šajā kategorijā drīzāk iederoties Gluzunovi, kuriem jau drīzumā iznāks filma. Ar sev raksturīgo humoru Marcelino nosmej – ja Gluzunovu stāsts ir piecdesmit minūšu garš, tad viņš ar Lieni nākotnē labprāt redzētu savu versiju, seriālu, kurā katra epizode ilgst vismaz pusstundu.