Slikta ziņa leģendārās franšīzes "Grand Theft Auto" jaunākās spēles GTA VI gaidītājiem
Kad datorspēļu izdevējs “Rockstar Games” 2022. gada februārī pēc fanu daudzu gadu spekulācijām paziņoja par kulta sērijas “Grand Theft Auto” jaunākās spēles GTA VI tapšanu un 2023. gada 4. decembrī internetā parādījās spēles pirmais treileris, izraisot fantastisku ažiotāžu, daudzi cerēja, ka spēles parādīšanās veikalu plauktos vairs nav aiz kalniem. Tomēr viņus gaida vilšanās, šis lielais notikums atkal ir pārcelts uz vēlāku laiku.
Viens no kompānijas "Rockstar" dibinātājiem un galvenais GTA sērijas dzinējspēks Sems Hauzers toreiz paziņoja, ka “GTA 6” treilera izlaišana ir piesaistīta 1998. gada decembrī dibinātās kompānijas 25 gadu jubilejas svinībām. Toreiz kompānija paziņoja, ka spēles publicēšana paredzēta 2025. gada rudenī. Tomēr laiks gāja, un nekas vairāk par otro treileri tā arī neparādījās.
Šī gada maijā kompānija paziņoja, ka spēles publicēšanas laiks tiek pārcelts uz 2026. gada maiju, taču problēmas turpinājās. Pēc daudzu darbinieku atlaišanas šā gada oktobrī, viņus vainojot konfidenciālas informācijas izpaušanā, kas savukārt izraisīja videospēļu nozares darbinieku arodbiedrības IGWB 6. novembrī organizētas protesta akcijas pie “Rockstar Games” un tā mātesuzņēmuma “Take-Two Interactive” birojiem attiecīgi Edinburgā un Londonā, “Rockstar” paziņoja, ka spēles publicēšana atkal tiek pārcelta — šoreiz uz 2026. gada 19. novembri. Savā paziņojumā kompānija atvainojās, ka ilgajai gaidīšanai pielikti vēl daži mēneši, taču tie "ļaus mums pabeigt spēli ar to spožuma līmeni, kādu jūs sagaidāt un esat pelnījuši".
Par vienu nav šaubu, tiklīdz šī spēle beidzot parādīsies veikalos, tā “pārsitīs” visus peļņas rekordus, ar uzviju atpelnot visus izstrādes un reklamēšanas izdevumus, kas, visticamāk, būs milzīgi. Iepriekšējā sērijas spēle GTA V ir visu laiku otrā vislabāk pārdotā spēle, kas 12 gadu laikā pārdota 220 miljonos eksemplāru. Līdz šim labāk veicies tikai “Mojang Studios” 2011. gadā izstrādātajam “Minecraft”, kas pārdots 350 miljonos eksemplāru. Salīdzinājumam — trešā vispelnošākā spēle “Nintendo EAD” radītā “Wii Sports” kopš 2006. gada pārdevusi “tikai” 82,9 miljonus eksemplāru. Ar 460 miljoniem pārdoto eksemplāru “Grand Theft Auto” ir piektā populārākā videospēļu franšīze, pagaidām atpaliekot vien no “Mario” (952,79 mlj.), “Tetris” (520 mlj.), “Call of Duty” (500 mlj.) un “Pokemon” (489 mlj.).
Šomēnes apritēs 28 gadi, kopš pasaule pazīst “Grand Theft Auto”. Pēc divarpus gadu pūlēm (darbs sākās jau 1995. gada 4. aprīlī!) 1997. gada 28. novembrī dienas gaismu ieraudzīja nelielas Skotijas studijas “DMA Design” izstrādātā sērijas pirmā spēle GTA. Mūsdienu spēlētājiem neierastais divdimensiju skats netraucēja baudīt atvērto pasauli, kurā varēja īstenot visādas kriminālas fantāzijas, pildīt misijas vai vienkārši izpētīt pilsētas.
Pirmās divas sērijas spēles bija divdimensiju, bet 2001. gada 23. oktobrī izdotās GTA III darbība notiek jau trīsdimensiju pasaulē. “DMA Design” pārtapa par “Rockstar North”, kuras paspārnē tapušas ļoti populārās “GTA Vice City” (2002. g.), “GTA San Andreas” (2004. g.), GTA IV (2008. g.), GTA V (2013. g.) un vairāki papildinājumi, tostarp “GTA Liberty City Stories” (2005. g.), “GTA Vice City Stories” (2006. g.), “GTA IV: The Lost and Damned” un “GTA IV: The Ballad of Tony Gay” (abas 2009. g.). GTA sērijas spēlēm ir raksturīgi, ka vairāki spēļu galvenie un ne tik galvenie varoņi var būt pārceļot uz citām spēlēm un pat piedzīvot ne visai patīkamas beigas.
Spēļu popularitāti veicināja daudzveidīgās mūzikas un melnā humora pārpilnās sarunu šovu radiostacijas, kā arī slavenu Holivudas aktieru un mūziķu piesaiste lomu ierunāšanā. Piemēram, GTA III savas balsis aizlienēja Frenks Vinsents (“The Sopranos”), Kails Maklahlins (“Twin Peaks”), Džo Pantoliano (“Memento”), nesen mirušais Maikls Medsens (“Kill Bill”). “Vice City” galveno varoni Tomiju Verseti ierunāja Rejs Liota (“Goodfellas”), bet galveno antivaroni, mafijas bosu Soniju Forelli — Toms Saizmors (“Witness Protection”), savu artavu deva leģendas Deniss Hoppers un Bērts Reinoldss, bet “San Andreas” galveno ļauno varoni, policistu Frenku Tenpeniju ierunāja Semjuels L. Džeksons (“Pulp Fiction”), bet viņa rokaspuisi Ediju Pulaski — Holivudas superzvaigznes Šona Penna nelaiķa brālis Kriss Penns (“The Funeral”), ekscentrisko hipiju “Patiesību” ierunāja veterāns Pīters Fonda (“Easy Rider”), bet aģentu Maiko Toreno — Džeimss Vudss (“Once Upon A Time in America”). Savās lomās iejutušies arī pasaulslaveni mūziķi, piemēram, “GTA: Vice City Stories” sevi atveidoja Fils Kolinss, bet GTA IV — Igijs Pops.
Jāpiebilst, ka 2020. gadā “Rockstar” komandu atstāja galvenais scenārists Dens Hauzers, kurš spēlēja galveno lomu ne tikai gandrīz visas GTA sērijas, bet arī “Red Dead Redemption”, “Manhunt” sēriju, kā arī, piemēram, “Bully” un “Max Payne 3” spēļu tapšanā.