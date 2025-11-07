Igaunijā maijā uzstāsies leģendārie "Limp Bizkit"
Maija pēdējā dienā uz skatuves Tallinā kāps viena no ietekmīgākajām un atpazīstamākajām muzikālajām apvienībām pasaulē - "Limp Bizkit".
Leģendārās dziesmas “Break Stuff”, “Nookie”, “My Way”, “Rollin”, “Take A Look Around” un daudzas citas pieskandinās “Unibet Arena” kvartālu ņūmetāla meistaru "Limp Bizkit" brīvdabas koncertā. Šī būs vienīgā grupas uzstāšanās reģionā, kas piesaistīs tūkstošiem fanu arī no kaimiņvalstīm. Publiskā biļešu tirdzniecība sāksies 14. novembrī pulksten 10 vienlaikus Latvijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Lietuvā.
Pēc 2021. gada albuma “Still Sucks” izdošanas "Limp Bizkit" atgriezušies ar milzu jaudu – viņu koncerti visā pasaulē notiek pilnās arēnās un stadionos. Nākamajā vasarā grupa būs galvenā zvaigzne tādos Eiropas festivālos kā “Download”, “Rock am Ring”, “Rock im Park” un “Tons of Rock”. Savukārt savu 2026. gada Eiropas turneju "Limp Bizkit" sāks tieši Tallinā.
"Limp Bizkit" dibināta 1994. gadā Džeksonvilā, Floridā. Sākotnējā sastāvā bija Freds Dērsts (vokāls), Sems Riverss (bass), Džons Otto (bungas) un Vess Borlands (ģitāra). 1996. gadā grupas "Korn" koncerts Džeksonvilā izrādījās liktenīgs – "Korn" basists Fieldy un ģitārists Head iepazinās ar Dērstu, kurš viņiem atskaņoja "Limp Bizkit" demo. Mūziķi bija tik sajūsmināti, ka ierakstu nodeva producentam Rosam Robinsonam, atverot durvis "Limp Bizkit" doties turnejā kopā ar "House of Pain" un "Deftones".
Pirmo lielo atpazīstamību grupa guva 1997. gadā, izdodot savu debijas albumu "Three Dollar Bill, Y’all$", taču īstā pasaules slava sekoja ar 1999. gada albumu "Significant Other", kurā bija tādi hiti kā “Nookie”, “Break Stuff” un “Re-Arranged”. Gadu vēlāk izdotais albums "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" (2000) tika pārdots vairāk nekā 12 miljonos eksemplāru, nostiprinot "Limp Bizkit" statusu kā vienai no 2000. gadu sākuma lielākajām rokgrupām. Tajā pašā gadā grupa saņēma MTV balvu par labāko roka videoklipu (“Break Stuff”).
Turpmākie albumi: "Results May Vary" (2003), "The Unquestionable Truth (Part 1)" (2005), "Gold Cobra" (2011), "Still Sucks" (2021).
Gadu gaitā "Limp Bizkit" sadarbojušies ar tādām mūzikas zvaigznēm kā Korn, Eminem, Staind, Ice-T un citiem māksliniekiem, pārdodot vairāk nekā 40 miljonus albumu un iegūstot trīs “Grammy” nominācijas.
Fakti par "Limp Bizkit"
- Dibināta: 1994. gads, Džeksonvila (Florida, ASV)
- Albumu pārdošanas apjoms: vairāk nekā 40 miljoni visā pasaulē
- Lielākie hiti: “Nookie”, “Break Stuff”, “My Way”, “Rollin”, “Take A Look Around”
- Kino saikne: dziesma “Take A Look Around” ir filmas “Mission: Impossible II” (2000) tituldziesma
- “Grammy” nominācijas: 3
- MTV balva: Labākais roka videoklips (“Break Stuff”)
- 2026. gada tūre ir veltīta grupas basistam Semam Riversam