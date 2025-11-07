Slavenās dvīnes retu reizi manītas sabiedrībā - Mērija-Keita un Ešlija Olsenas saņem prestižu modes balvu
Pēc vairāku gadu klusuma aktrises – Mērija-Keita un Ešlija Olsenas – atkal ir sabiedrības uzmanības centrā. Modes pasaules noslēpumainākās dvīnes pārsteidza fanus, ierodoties uz CFDA Modes balvu pasniegšanas ceremoniju, kur “The Row” triumfēja kā gada aksesuāru zīmols.
Bijušās bērnu aktrises Mērija-Keita un Ešlija Olsenas pēc aiziešanas no kino pasaules gandrīz pilnībā pazuda no publiskās aprites, kad 2006. gadā izveidoja savu modes zīmolu “The Row”. Zīmols ātri kļuva par sinonīmu elegantam, nepiespiestam un augstvērtīgam stilam, taču, neskatoties uz panākumiem, dvīnes šobrīd ļoti reti parādās sabiedrībā.
Šo tradīciju viņas tomēr pārtrauca 2025. gada 3. novembrī, kad apmeklēja CFDA Modes balvu pasniegšanas ceremoniju. Lai gan abas izvairījās no sarkanā paklāja, viņas kāpa uz skatuves, lai saņemtu balvu “American Accessory Designer of the Year” par savu darbu zīmolā “The Row”.
Abas bija izvēlējušās pilnīgi saskaņotu tēlu – klasisku, minimālistisku un izsmalcinātu. Viņas bija tērpušās garās melnās bleizera kleitās. Papildinājumam viņas bija izvēlējušās aptuveni 400 000 dolāru vērtas rotaslietas.
CFDA “Instagram” kontā publicētajā video redzams, kā Mērija-Keita saka pateicības runu, dvīņu vārdā sakot: “Mūsu brīnišķīgajiem klientiem, kuri dod mums iespēju darīt to, ko mīlam – no sirds paldies.”
Olsenas pēdējo reizi sabiedrībā kopā bija redzētas septembrī, kad pēc trīs gadu pārtraukuma piedalījās Ņujorkas modes nedēļas pasākumā. Arī toreiz viņas bija izvēlējušās saskaņotu izskatu – lielus, pamanāmus šallveida pledu apmetņus. Pasākuma laikā dvīnes debitēja arī ar tumšāko matu toni pēdējo gadu laikā.
Savukārt Ešlija nesen parādījās sabiedrībā viena pati – viņa kopā ar jaunāko māsu Elizabeti Olsenu un vīru Lūisu Eisneru apmeklēja YES Scholars 25 gadu jubilejas labdarības pasākumu, kas norisinājās 4. septembrī Losandželosā.