Ar diviem izpārdotiem koncertiem sākusies dziedātāja Andra Baltača 40 gadu skatuves jubilejas koncertsērija
Ar diviem izpārdotiem koncertiem Siguldā un Jelgavā iesākusies dziedātāja Andra Baltača jubilejas koncertsērija “Latgalietis Pasaulē”, kas veltīta mākslinieka 40 gadu skatuves jubilejai.
Šī koncertsērija ir sirsnīgs un krāsains muzikāls ceļojums cauri Andra radošajai dzīvei – no pirmajām dziesmām līdz spilgtākajiem karjeras mirkļiem. Publikas sirsnīgā atsaucība liecina – šī koncertprogramma kļuvusi par patiesiem svētkiem gan māksliniekam, gan viņa klausītājiem.
Skatuves mākslinieka ceļš vedis cauri visdažādākajiem žanriem un formātiem – no kapelas “Dunduri” un grupām “Stikls”, “Baltie lāči”, līdz dalībai televīzijas šovos “Dziedi ar zvaigzni” un “Pārdziedi mani”. Viņa repertuārā līdzās šlāgeram un tautasdziesmai atrodamas arī rokmūzika, popmūzika un operas skaņdarbu interpretācijas, kas apliecina mākslinieka daudzpusību un radošo drosmi.
2025.gadā kopā ar Daini Skuteli Andris Baltacis triumfēja “Latvijas Sirdsdziesmas” finālā ar dziesmu “Latgalietis ir”, vēlreiz apliecinot skatītāju mīlestību.
Joprojām enerģisks un iedvesmojošs, Andris Baltacis šoruden un nākamā gada sākumā aicina uz koncertiem visā Latvijā - Talsos, Rīgā, Cēsīs, Viesītē, Ulbrokā, Rēzeknē un citur Latvijā. Koncertprogrammā skanēs viņa skaistākās dziesmas un nozīmīgākie skaņdarbi no dažādiem radošās darbības posmiem, kā arī pasaules mūzikas pērles, kuras skatītāji iemīļojuši šovā “Pārdziedi mani”.
Uz skatuves kopā ar Andri būs izcili mūziķi – pianists Juris Kristons, ģitāristi Jānis Kalniņš, Ainis Rudzītis, basģitārists Modris Laizāns, bundzinieks Ivars Kalniņš, saksofonisti Zintis Žvarts, Edgars Jānis Kārkliņš, vokālais trio “Oranžās”, kā arī kāds īpašs viesis. Koncertu papildinās horeogrāfes Beātes Svarinskas vadītie dejotāji, radot spilgtu un emocionālu muzikālu notikumu. Koncerta režisors Valdis Pavlovskis un producents Jānis Kļaviņš.