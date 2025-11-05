Dokumentālā raidījuma “Āfrika. Tikai drosmīgajiem” pirmizrāde
Šodien, 5. novembrī, Vecrīgā bārā “The Sinners Bar” notika dokumentālā raidījuma “Āfrika. Tikai drosmīgajiem” pirmizrādes pasākums.
FOTO: jaudīgi nosvinēta dokumentālā raidījuma “Āfrika. Tikai drosmīgajiem” pirmizrāde
Šodien, 5. novembrī, Vecrīgā bārā “The Sinners Bar” notika dokumentālā raidījuma “Āfrika. Tikai drosmīgajiem” pirmizrādes pasākums.
Turpinot Jāņa Krīvēna jeb Krivenchy aizraujošos piedzīvojumus pasaules eksotiskākajos nostūros, šoreiz atraktīvais vadītājs kopā ar filmēšanas komandu dodas uz Rietumāfriku – iepazīt Gambiju, Ganu un Sjerraleoni. Sešu sēriju garumā skatītāji varēs sekot līdzi viņu piedzīvojumiem, atklājot reģiona kultūru, cilvēkus un pārsteidzošos stāstus.
"Āfrika. Tikai drosmīgajiem" raidījums būs skatāms Go3 televīzijā no 6. novembra.
Dokumentāls seriāls "Āfrika. Tikai drosmīgajiem" ir tapis filmu studijā "Skuba films". Raidījuma vadītājs – Jānis Krīvēns, bet scenārists un producents – Sandijs Semjonovs. Operatori – Jānis Šēnbergs un Ģirts Straustiņš. Montāža – Jānis Orbidāns.