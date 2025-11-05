Žurnāls “People” par 2025. gada seksīgāko vīrieti atzīst aktieri Džonatanu Beiliju
Slavenību dzīvesstila žurnāls "People" arī šogad paziņojis, kurš ieguvis titulu “Pasaules seksīgākais vīrietis”. 2025. gada gods ticis britu aktierim Džonatanam Beilijam.
Džonatans Beilijs ir atveidojis vairākus šarmantus mīlas varoņus uz ekrāna, taču par savām īstajām romantiskajām attiecībām viņš ir bijis krietni piesardzīgāks.
Zvaigzne no mūzikla “Ļaunā” 2023. gada decembrī intervijā laikrakstam "Evening Standard" atklāja, ka viņam ir “brīnišķīgs draugs”, taču aktieris nesniedza sīkāku informāciju par savu partneri. Līdz tam Beilijs bija rūpīgi sargājis savu privāto dzīvi, lai gan bija runājis par to, kā viņa personīgā pieredze palīdz viņa darbā uz ekrāna, tostarp atveidojot lorda Entonija lomu "Netflix" seriālā “Bridžertona”.
2022.gada sarunā ar "GQ Hype" Beilijs stāstīja par izaicinājumiem, kas saistīti ar Entonija tēla atveidošanu, īpaši par šarma pilnīgu iemiesošanu. Viņš paskaidroja, ka šis tēls viņu lika “daudz domāt par mīlestību”, un piebilda ar nelielu norādi uz savu dzīvi: “Tu ieliec savā darbā savas dzīves pieredzi.”
Lai gan romantiskas lomas ir kļuvušas par viņa karjeras centrālo daļu, Beilijs kādreiz nopietni svārstījās, vai atklāti runāt par savu seksuālo orientāciju. 2022.gada sarunā ar GQ viņš atcerējās padomu, ko reiz bija devis kāds kolēģis aktieris: “Ir divas lietas, ko cilvēki negrib zināt: vai tu esi alkoholiķis un vai tu esi gejs.”
Tiem, kas tikai sāka aktiera karjeru, šie vārdi atstāja iespaidu. “Pietiek, ja viens cilvēks ar varu tā pasaka, un tas atbalsojas visur,” viņš teica. “Tā nu jā, es domāju, ka, lai būtu laimīgs, man jābūt heteroseksuālam.”
Tomēr ar laiku viņa domas mainījās. “Kādā brīdī es nodomāju — pie velna to visu. Man daudz svarīgāk ir turēt sava drauga roku sabiedrībā vai brīvi likt savu sejas foto Tinder, nevis uztraukties par to, vai dabūšu lomu,” viņš atzina. Vēlāk, 2024. gada decembrī, intervijā "British Vogue" Beilijs sacīja, ka domā — “citi cilvēki saprata” viņa seksualitāti, “pirms viņš pats to apzinājās.”
Aktieris arī dalījies ar to, kāds viņaprāt ir ideāls randiņš: “Man patīk pastaigas, vakariņas, teātris, filmas,” viņš teica, piebilstot, ka “tas atkarīgs no tā, kurš randiņa numurs tas ir. Ja tas ir, teiksim, simtais randiņš, tad — Lego un pica,” viņš smejoties piebilda. “Daži no maniem labākajiem randiņiem bijuši tieši "Lego" randiņi.”
Beilijs arī atklāja, kādas īpašības viņš uzskata par vissvarīgākajām attiecībās. “Komunikācija — un skaidrība. Atklātība ir absolūti, absolūti vissvarīgākā,” viņš teica. “Atbalsts, iedvesmošana un prieks redzēt, kā otrs cilvēks uzplaukst — tam vajadzētu būt patiesam aizrautības avotam.”
Pretstats šīm īpašībām — slikta komunikācija, necaurspīdīgums — ir viņa “sarkanās līnijas”. Un, viņš piebilda ar smaidu, cilvēks, kuram nepatīk Lego, arī nederēs.
Beilijs pajokoja, ka būtu kopā tikai ar tādu, “kurš runā trīs valodās”, un tam “jābūt ar septiņiem grādiem un doktora disertāciju.” “Citādi viņš vienkārši nav pietiekami labs,” viņš pasmējās.
Tajā pašā intervijā Beilijs bija atklāts par saviem pirmajiem bērnības slavenību simpātijas objektiem. “Domāju, ka teiktu — princis Ēriks no "Mazās nāriņas". Bet arī Trini no "Power Rangers" bija milzīga simpātija,” viņš atcerējās.
Kā zināms, pērn par seksīgāko vīrieti pasaulē tika atzīts aktieris Džons Krasinskis, 2003. gadā Patriks Demsijs, bet 2022. gadā – aktieris Kriss Evans.