Grupas "OneRepublic" koncerts "Xiaomi Arēnā"
Svinot sava sestā studijas albuma "Artificial Paradise" izdošanu, "Grammy" nominētā grupa "OneRepublic" ar vērienīgu koncertu uzstājās Rīgā.
FOTO: atrodi sevi bildēs! Pasaulslavenie "OneRepublic" ar vērienīgu koncertu Rīgā priecē tūkstošiem fanu
Vakar, 4. novembrī, ar iespaidīgu koncertu “Xiaomi Arēnā” Rīgā uzstājās "Grammy" nominētā grupa “OneRepublic”, kas šobrīd dodas Eiropas tūrē “Escape To Europe 2025”, svinot sava jaunākā — sestā — studijas albuma “Artificial Paradise” izdošanu.
Pasaules mēroga šovs, kas tika atklāts 18. septembrī Dublinā, aizveda grupu cauri lielākajām Eiropas metropolēm — Londonai, Parīzei, Berlīnei — un vakar beidzot arī līdz Rīgai. Latvijas publiku “OneRepublic” priecēja ar enerģisku un emocionālu koncertu, kurā skanēja gan jaunā albuma dziesmas, gan grupas lielākie hiti — “Apologize”, “Counting Stars”, “Secrets”, “If I Lose Myself” un citi.
Grupas līderis Raiens Teders ne reizi vien uzrunāja publiku, uzsverot, cik ļoti viņš novērtē Latvijas klausītāju sirsnību un enerģiju. Koncertā uzstājās arī īpašā viešņa — dziedātāja Ella Henderson, kura savu starptautisko atpazīstamību guvusi ar hitu “Ghost”, radītu sadarbībā ar pašu Tederu.
“Escape To Europe 2025” tūre turpināsies līdz gada beigām, tās noslēgums plānots Lisabonā, Portugālē. Rīgas koncerts vēlreiz apliecināja — “OneRepublic” ir grupa, kas spēj apvienot tūkstošiem cilvēku vienā ritmā un emocijās.